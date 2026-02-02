越南政府总理督促做好2026丙午年春节服务保障工作

越南政府总理范明政于2026年2月1日签署了第07/CĐ-TTg号通知，要求各部委、行业和地方紧急部署落实服务人民群众欢度2026年丙午春节的各项任务，确保同步高效。

电报强调，要严格执行书记处关于节俭、文明、安全、健康、愉快地组织春节的第55-CT/TW号指示以及政府总理关于确保人民群众人人欢度春节的第36/CT-TTg号指示。



总理要求工贸部密切关注市场动态，充分准备必需商品货源，确保不出现缺货、供应中断或不合理涨价；大力推进市场稳定计划，做好供需对接。同时，加强检查、监管，防范走私、商业欺诈和假冒伪劣商品；保障充足供应汽油、电力，满足人民生产、经营和生活需求。



越共中央政治局委员、河内市委书记阮维玉向兴安省优抚家庭赠送春节慰问品。图自越通社

政府总理责成财政部指导越南社会保险及时足额支付各项保险待遇；在2026年2月的支付期内，合并支付2026年2月和3月的退休金及社会保险津贴。该部还须配合及时调拨国家储备物资，保障民生，特别是在受自然灾害影响的地区。



农业与环境部负责保障粮食、食品的供需平衡；加强质量、食品安全和环境卫生管理；有效解决货物口岸通关问题，杜绝因主观原因造成的堵塞。



文化体育与旅游部指导组织开展符合传统良风美俗的文化艺术活动；加强对节庆、旅游活动的管理，要求明码标价，不得对游客提价、宰客。



各省、直辖市人民委员会主动保障运输工具，服务人民群众和侨胞返乡过节；落实好各项社会民生政策；跟踪督促企业足额支付劳动者工资和春节奖金；保持环境卫生和城市景观。



各部委、行业和地方组织开展走访慰问有功人员、政策对象；严格执行不用公款赠送春节礼品的规定；春节后迅速投入工作，确保行政工作不中断。



政府总理责成各位副总理按照分管领域指导落实；政府办公厅负责跟踪、督促该通知的落实工作。（完）