越南担任2023-2025年任期联合国人权理事会成员一年来留下的烙印

担任2023-2025年联合国人权理事会成员一年多以来，越南留下了许多得到国际社会认可和高度评价的烙印。





值此机会，越南外交部副部长杜雄越发表了回顾越南担任2023-2025年联合国人权理事会成员的第一年的文章。 文章全文如下：

担任2023-2025年联合国人权理事会成员的工作从一开始就得到推进。越南跨部门工作组和新闻机构有效协调和积极参与人权理事会2023年的各项活动，并留下了深刻的烙印，不仅在人权理事会工作而且对其他许多方面产生了溢出效应。

一、2023年，地区乃至世界形势发生了深刻变化。和平、合作、发展仍然是大势所趋，但在大国战略竞争日趋激烈和全面的背景下，也面临着冷战以来最严峻的挑战。世界多个热点地区频繁爆发冲突，损失数量和程度不断增加，且具有多维性和多样化的特点。世界经济复苏缓慢、不均衡、不确定性较大，宏观风险较多。实施可持续发展目标（SDG）的进展以及气候变化、粮食安全、水资源安全、不平等和数字化转型的“阴暗面”等非传统安全挑战对世界各地人民的生计、生活质量、权利能力产生直接的影响。这些因素相互交织、相互转化，一方面带来诸多挑战，政治化加剧，限制了许多人权问题上的合作空间； 另一方面，它也凸显了通过对话与合作，其中包括通过联合国理事会活动，解决国际社会在人权问题上的共同关切的必要性。

2023年也是《世界人权宣言》发表75周年和《维也纳人权宣言和行动纲领》发表30周年之年，是国际社会共同回顾在履行这些文件中所明确的确保共同价值和普世价值观、保护和促进人权方面取得的成就和所面临的挑战的重要契机。

在这样的背景以及在国际社会的期待下，2023年人权理事会积极发挥其作为联合国系统最重要人权机构的作用，有效落实涵盖十多个主题的议程，关注国际社会共同关切的热点问题，同时也体现出各国、国家集团之间存在的不少摩擦甚至冲突和直接对抗。2023年，人权理事会高强度工作，完成了2006年成立以来最大的工作量，在三届例会和一届特别会议中举行了180次正式全体会议，共审议了231份报告，通过了110项决议（约三分之二的决议以协商一致方式通过）、41项决定和1项主席声明，以及举办多个工作组和专家组会议，其中普遍定期审议工作组共审议通过了42个国家的报告。此外，为了促进各国优先事项并为人权理事会做出贡献，2023年在各场全体会议期间还举行了约450场主题丰富的相关活动。





二、 2022年10月11日，联合国大会选举越南和其他13个国家为联合国理事会成员（任期2023年至2025年）。继越南成功担任联合国安理会非常任理事国（2020-2021年）之后，这是贯彻落实越共十三大外交政策和越共中央书记处关于到2030年促进和提升多边外交水平的第25-CT/TW号指令的重要活动，彰显越南日益提升的国际地位和威望，说明越南在保障人权方面的政策、努力和成就赢得了国际社会的认可。

越南在着力发展经济社会、保障民生、提高人民生活质量、履行国际人权承诺的背景下担任了这一职位。因此，越南担任联合国安理会成员（任期2023-2025年）获国际社会高度关注。一方面，越南在保护和促进人权方面的成就、努力、承诺和合作需求得到广泛认可。

另一方面，部分个人、组织和国际政界仍未客观地评价越南的人权状况以及越南履行人权理事会成员职责的能力。

三、在此背景下，越南已积极参加联合国人权理事会各项活动并留下浓墨重彩的一笔，同时提出多项符合越南优先事项、世界共同关注并获得国际社会高度评价的许多倡议。



在联合国人权理事会第52届会议（2023年3月至4月），越南政府副总理陈流光已出席高级别会议并介绍了关于纪念《世界人权宣言》发表75周年和《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年的倡议。在此基础上，越南已牵头，引领包括越南、奥地利、孟加拉国、比利时、玻利维亚、巴西、智利、哥斯达黎加、斐济、印度、巴拿马、罗马尼亚、南非和西班牙等14个国家组成的核心小组制定关于该问题的第52/19号决议草案，以协商一致方式通过越南主提、121个国家联署（创下近年来联合国人权理事会新纪录）的该决议。

这项决议强调了各国在人权保障中的领先作用，对妇女的参与、国际合作与团结的作用给予认可，尊重促进和保障人权中的多样性和包容性。越南提出的该倡议已为传递出各重要信息，提高各国和国际社会在实施上述两项有关人权的基础文件中提出的各目标和宗旨中的认识和行动决心，同时高度评价联合国人权理事会、联合国人权机制的地位和作用。

越南继续展现出其在制定关于保护气候变化下的人权的一系列决议中所发挥的引领作用，在联合国人权理事会第53届会议（2023年6月至7月）上，越南同孟加拉国和菲律宾制定了关于气候变化中促进生计的第53/6号决议草案并获联合国人权理事会以协商一致方式通过，80个国家联署。在联合国人权理事会第53届会议和第54届会议（2023年9月至10月）上，越南继续同国际劳工组织、世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟（GAVI）联合通过历届会议框架内的国际座谈会推动关于“接种和人权”、“预防和制止工作场所歧视、暴力和性骚扰”的倡议并在人权理事会起草联合发言。

越南各项倡议符合当前世界关于人权各大关切，获各国的响应并积极参与，如在联合国人权理事会第54届会议上发表由越南牵头起草关于接种和人权主题的联合发言已赢得了60个国家的参与和支持。在新冠肺炎疫情产生深远影响，许多发展中国家和许多群体尚未获得新冠疫苗接种和多种基本疫苗的情况下，该联合发言具有鲜明的时事性。

四、本着“尊重和了解、对话与合作、所有权利、为了所有人”精神，越南深入参与国际公共事务，促进人权理事会的对话与合作。越南已在联合国理事会会议上发表80多份声明，涉及可持续发展、应对气候变化、移民、促进性别平等、住房权、粮食权、文化权、发展权，保护弱势群体等内容，以及参加东盟、不结盟运动、志同道合小组（志同道合小组成员多元化，包括约134个发展中国家，占世界人口的80%和联合国会员国的70%，主要目的是协调和促进人权理事会乃至联合国中发展中国家的共同利益和优先事项）、法语国家组织和其他跨区域小组关于不同主题的50份联合声明。越南在决议草案的谈判和表决过程中，非常负责任地履行了安理会成员国的主要义务和权益。

越南对在人权理事会关于仍存在许多分歧、人权政治化，并且存在许多摩擦的人权问题上，其中包括具体国家（乌克兰、俄罗斯、巴勒斯坦、苏丹等）的情况、发展与人权间的关系、生殖健康与性教育、同性恋、双性恋和变性者（LGBT）权利、宗教宽容等，采取了建设性态度。一方面，越南为发展中国家为维护不将人权问题政治化和不利用人权问题干涉主权国家内政的原则的共同斗争作出贡献。另一方面，越南倾听并尊重其他国家的合作和技术援助需求，促进合作与对话，以便人权理事会能够采取行动，满足各国在该领域的正当需求。