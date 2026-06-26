越南批准2026-2030年阶段集体经济发展总体计划

越南政府总理刚颁布第1128/QĐ-TTg号决定，批准2026-2030年阶段集体经济发展总体计划，旨在推动集体经济区域朝着充满活力、高效的方向发展，为创造就业、提高人民收入、建设新农村和保障社会民生做出贡献。

该计划旨在继续肯定集体经济、合作社在经济中的作用；提高获取国家扶持政策的能力；吸引民众参与合作社；鼓励企业与合作社对接；推广有效运作模式，并推进数字化转型以提高生产率和竞争力。

该计划也设定了推动农业高科技应用的目标。到2030年，越南全国力争有超过5000个合作社和500个合作组在农产品生产、销售中应用高科技并实施商品溯源，约50%的农业合作社与企业按价值链进行对接。



