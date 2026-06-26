从决议到实践
越南批准2026-2030年阶段集体经济发展总体计划
该计划旨在继续肯定集体经济、合作社在经济中的作用；提高获取国家扶持政策的能力；吸引民众参与合作社；鼓励企业与合作社对接；推广有效运作模式，并推进数字化转型以提高生产率和竞争力。
根据既定目标，到2030年越南全国约有14万个合作组，200万名成员；4.5万个合作社，800万名成员；340个合作社联合会，1700个成员合作社。合作社运作良好、较好的比例达到60%以上；至少25%的合作社管理人员具有大专、大学学历；约80%的合作社主任接受过主任初级培训；合作社、合作社联合会中女性主任的比例至少达到30%。
该计划也设定了推动农业高科技应用的目标。到2030年，越南全国力争有超过5000个合作社和500个合作组在农产品生产、销售中应用高科技并实施商品溯源，约50%的农业合作社与企业按价值链进行对接。
此外，至少200个运作有效的合作社、合作社联合会将被选为推广示范；每个中央直辖区选择至少6个模式。每个省、中央直辖市需要在中期公共投资计划中至少安排一个支持合作社的公共投资项目。
关于发展方向，该计划强调发展多种形式、符合各区域条件的集体经济；优先建设与价值链和地方主打产品相结合的合作社模式；大力推进科技应用、创新创意和数字化转型；加强合作社与其他经济成分之间的联动，以扩大市场和提高运作效率。
在农业领域，该计划确定发挥集体经济在生产组织、农业结构重组和新农村建设中的作用；发展综合服务合作社模式，与集中原料区和生产-销售联动链相结合；支持应用高科技、溯源、质量认证和有机生产。