越南战略思维转变： 新时代国家软实力提升

越共中央政治局于2026年1月7日颁布的关于发展越南文化的第80号决议（80-NQ/TW），并非仅仅是一份指导国内文化发展的文件。从对外工作的视角来看，这一决议标志着国家发展的新战略思维

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越共中央政治局于2026年1月7日颁布的关于发展越南文化的第80号决议（80-NQ/TW），并非仅仅是一份指导国内文化发展的文件。从对外工作的视角来看，这一决议标志着国家发展的新战略思维:

决议首次明确提出，文化是快速、可持续发展的“支柱”和“调节机制”，文化成为越南深度融入国际社会进程中的国家软实力、国家品牌和竞争优势的重要资源。

新战略思维下的文化外交

第80号决议的出台，并非意味着越南由此才开始重视文化外交。回顾发展历程可以看到，越南早已主动将文化确定为对外工作的重要着力点。2009年被确定为“文化外交年”，标志着文化外交首次作为对外工作的重点得到系统部署。此后，伴随越南融入国际社会的进程不断深入，“海外越南日”、文化周、节庆、展览、艺术演出以及文化遗产、美食和越南语推广等一系列活动相继在多个国家举办。这些活动不仅拓展了文化交流，也使越南形象更加贴近国际公众，并在政治外交和经济外交之外开辟了更多沟通与合作渠道。

制度层面的重要转折，是越南政府总理于2021年底签发的第2013号决定（2013/QĐ-TTg），其中批准了《至2030年文化外交战略》。该战略明确提出，要在外交活动中运用文化手段，推动越南与各伙伴关系朝着更加深入、稳定的方向发展；维护国家和民族利益……同时，通过外交手段弘扬越南文化的价值与魅力，吸收人类文化精华，激发国家发展愿望，增强国家软实力，提升越南国际地位。

“ 在奋发图强、深度融入国际社会的新纪元，文化外交已不再仅仅是一种选择，而是战略要求和历史使命，旨在推动我国坚定迈入新的发展阶段——经济繁荣、文化强盛、国际地位更加稳固。 越南外交部常务副部长阮明羽

如果说《至2030年文化外交战略》着重强调“在外交中运用文化手段”，以服务对外目标和推广国家形象，那么越共中央政治局于2026年1月7日颁布的第80号决议，则进一步拓展了这一思路。文化不再主要被视为辅助对外工作的工具，而是被确立为国家内生资源、软实力和战略竞争优势。由此可见，2021年出台的《至2030年文化外交战略》回答的是“对外工作如何运用文化”的问题；而2026年第80号决议回答的则是一个更具战略意义的命题：越南应如何建设文化实力，并将其转化为国家软实力，提升国家地位。

在研究学习和贯彻落实第80号决议全国会议上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决在阐释决议的新内容时指出，第80号决议首次提出两个新的范畴，即文化是国家快速、可持续发展的“支柱”和“调节机制”。这一变化的意义并不仅限于概念层面。过去，文化主要被视为社会的精神基础；如今，文化与政治、经济和社会一道，被置于决定国家发展能力的重要支柱地位。这也为文化外交突破单纯推广国家形象的范畴，成为塑造国家品牌、增强国家软实力和提升越南国际地位的重要环节，奠定了理论基础。

这一理念转变也迅速引起国际社会的关注。联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）官网于2026年1月28日发表了祝贺越共中央政治局颁布关于发展越南文化的第80号决议的文章。这是一项值得关注的文化外交事件，体现出该文件的国际视野。尤其是在越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕，决议已将国际承诺明确融入国家战略政策的制定进程。

文化走向对外工作前沿

如果说过去外交接待活动中的文化内容主要承担礼宾和辅助功能，那么第80号决议则明确提出：“将文化艺术纳入越南党和国家高层领导人出访以及外国高层领导人访问越南期间的正式日程。”

由此，文化日益鲜明地走向对外工作前沿，成为细腻而有效的软实力表达方式，并为塑造国家品牌留下独特印记。在升龙皇城为韩国总统安排的高规格文化活动以及2026年6月东盟国家领导人夫人在文庙—国子监开展的文化体验等正是这一变化的生动体现。

2026年4月24日上午，在韩国总统李在明对越南进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人在升龙皇城主持题为“升龙：千年灵气，文气显深”的特别友好活动。外交空间不再局限于封闭的会议室，而是延展至古老皇城绵延千年的历史长河之中。两国领导人一同步行穿过端门，参观宫廷珍宝展陈，并在敬天殿品茗交流。

活动中，富寿春曲——世界上首个成功从急需保护的非物质文化遗产名录转入人类非物质文化遗产代表作名录的遗产——同顺化宫廷雅乐、筹文和“六供花灯”舞等越南代表性传统艺术节目得到庄重呈现。世界遗产空间与传统艺术的融合，不仅彰显了首都深厚的历史文化底蕴，也向国际友人传递了越南民族崇尚和平、热情好客的传统。

在“士子故事”展览空间内，各位夫人共同聆听越南崇学重教、延续千年的文化传统，参观以竹子、用鼠皮树皮制作的越南传统手工纸“鼠皮纸”（giấy dó）和藤编工艺打造的“状元园”艺术装置，并亲身体验丝绸织造、手工刺绣和斗笠彩绘等传统工艺。依托东南亚文化空间中的共同文化价值而开展的亲切交流，不仅进一步增进了各国人民之间的团结、相互理解与信任，也生动诠释了文化外交在促进民心相通方面所发挥的独特作用。

此前，2026年2月10日在升龙皇城举行的“2026年了解越南日”活动，复原了颁历、立春幡、放鲤鱼送灶神等“辞旧迎新”宫廷礼仪，并邀请众多外国外交官现场体验，获得积极反响。

颁历仪式。图自越通社 放鲤鱼送灶神仪式。图自越通社

立春幡仪式。图自越通社 各位代表与众多游客沉浸在越南传统庙会的氛围中。图自越通社 该活动吸引了众多驻越南国际外交官及外国游客的参与。图自越通社 各位代表身穿越南传统服饰，亲手将彩幡挂上春幡，祈求新年平安、吉祥。图自越通社

联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克高度评价这些使文化遗产以生动、易于接近并与社区紧密相连的方式得到保护和弘扬的创新举措。他指出，将传统礼仪、遗产空间与公众参与相结合，充分表明非物质文化遗产不仅得到保护，也在现代城市生活中不断发展并适应时代变化。

“ 将传统礼仪、遗产空间与公众参与相结合，充分表明非物质文化遗产不仅得到保护，也在现代城市生活中不断发展并适应时代变化。 联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克

这一精神不仅体现在越南的主场外交活动中，也鲜明贯穿于越南高级领导人的海外访问。2026年4月，越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，夫人吴芳璃与夫人彭丽媛共同参观中国国家大剧院，体验现代舞台技术，与艺术界人士交流，并就两国文化发展合作交换意见。吴芳璃高度评价中国的艺术水准、舞台编排能力和现代化演出设施，同时提及舞剧《孔雀》在河内的成功演出，并鼓励更多中国高水平艺术形式赴越南展演。她认为，这有助于拓展越南公众接触高水平艺术的空间，推动文化交流，巩固两国关系的民意基础。吴芳璃强调：“如果说政治和经济是两国关系的坚实支柱，那么文化和艺术就是连接两国人民心灵的纽带。”

由此可见，现阶段的文化外交已不再只是伴随高层访问而举办的文艺演出或单一推广活动。文化正逐步成为对外议程的重要内容，融入领导人交往、民间交流，以及对遗产、艺术、教育和创意的直接体验之中。这也是越南通过对话、分享与国际接轨，将文化价值转化为软实力、增进互信并提升国家吸引力的现实路径。

对一个国家文化节日的期待

第80号决议确定每年11月24日为“越南文化日”，并将其设立为法定休息日，劳动者享受带薪休假，使广大人民有更多机会参与文化活动、提升文化享有水平；激励广大文艺工作者积极创作；推动全社会弘扬并践行文明、富有文化内涵的生活方式。

这不仅仅是一个纪念日，更是对1946年11月24日这一历史节点的传承。当日，胡志明主席在第一次全国文化会议上致开幕词时指出：“文化照亮国民前行的道路。”近八十年后，这一精神在新的时代背景下得到继承和发展。文化不再仅被视为社会的精神基础，也被确立为国家发展资源和国家软实力。

胡志明主席非常关注文化艺术发展。图中：胡志明主席于1961年11月25日在河内梅驿文艺区与中央舞台艺术学校的学生们交谈。资料图来源：越通社



“ 文化照亮国民前行的道路。 胡志明主席

值得注意的是，第80号决议不仅着眼于推动越南文化走向世界，也从巩固每一位民众日常生活中的文化基础入手。因为，一个国家如果没有坚实而富有活力的本土文化，就不可能拥有强有力的文化外交。海外推广项目、联合国教科文组织称号、国际交流活动和文化产业产品，只有植根于丰富的文化生活、重视文化价值的社会环境以及真正将文化融入日常生活的社会共同体，才能形成持久而深远的传播力。

第80号决议各项目标的全面实现，或许仍需经过多年努力。但回顾越南文化外交的发展进程——2009年“文化外交年”、《至2030年文化外交战略》，以及近年来国际文化交流与合作呈现出的新变化——可以看到，第80号决议并非开启一个全新领域。其更为重要的意义，在于重新确立文化在国家发展战略中的地位：文化不仅承担守护民族特色的功能，也成为塑造国家品牌、增强国家软实力和提升越南国际地位的重要资源。在当今世界，一个国家的吸引力越来越取决于其所创造、践行并向外传播的文化价值。（完）