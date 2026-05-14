越南慢旅行发展潜力巨大

安江省群岛吸引游客前来参观体验。图自越通社

随着生活节奏日益加快，游客越来越渴望在旅行中获得更深度体验。这也是“慢旅行”（slow travel）兴起的原因，它有助于塑造游客的出行趋势——以慢节奏、长停留、深体验为特点。



慢旅行不追求景点打卡，而是为游客提供更多时间停留在目的地，能够融入当地居民的日常生活，在高地集市悠闲地逛一逛，学习制作传统美食、在海边渔村骑行，或者简单是感受乡村平静的生活节奏缓缓流淌等。



根据25份国际旅游报告，游客越来越关注“次级目的地”，即非大型旅游中心但能够提供深度体验之地。这表明，慢旅行正在成为全球游客的有意选择，体现了旅游趋势从消费型旅游向体验型旅游的转变。



值得注意的是，在旅游平台Agoda近日公布的亚洲顶级慢活旅游目的地榜单中，越南的会安名列榜首。会安拥有迷人的小古街区，非常适合步行或骑行的探索之旅，让游客怀旧并获得丰富多彩的的本地体验。游客可以参加烹饪课程、光顾裁缝店，或者漫步在一望无际的翠绿稻田间等。



宁平省推出康养旅游产品。图自越通社

此前，根据对游客搜索数据的分析，Agoda曾将芽庄、岘港和胡志明市评为慢旅行的理想目的地。这一认可一方面继续彰显了越南旅游在国际友人眼中的吸引力，另一方面也显示出越南慢旅行的巨大发展潜力。



显而易见，近年来，慢旅行的趋势在越南愈发明显。证据在于，民宿（homestay）、农庄住宿（farmstay）、度假疗养旅游、社区旅游、徒步旅行、步行游览或火车旅行等鼓励游客认真感受的旅游模式正在不断发展。



除了已被Agoda评选的目的地外，河内、顺化、宁平、清化、林同、芹苴等拥有自然景观优势和深厚文化底蕴的其他许多地方也正在展现出慢旅行的发展潜力。慢旅行不仅有助于游客恢复精力，还能延长游客停留时间，提高游客消费水平，并激励当地社区保护文化特色。



慢旅行还有助于更均衡地分配游客流量，避免在短时间内游客过度集中，从而对基础设施、资源和旅游环境造成压力。这些价值与越共中央政治局关于将旅游业打造成支柱经济产业的第08-NQ/TW号决议等多项决议和战略中所明确的推动旅游业向绿色、可持续方向发展并与保护保护文化特色相结合的发展方向相契合。越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中也要求，打造具有地方文化特色、富有体验感的旅游产品，促进绿色旅游发展，减少排放量等。



这些正是为推动慢旅行长期发展铺平道路的重要基础。专家指出，越南的慢旅行发展取得了积极进展，但仍处于初期阶段，需要进行系统投资以打通各类“卡脖子”瓶颈。（玩）