越南开发“银发经济”：将人口老龄化挑战转化为 增长动力

在人类发展的洪流中，“银发经济”已不再是陌生的概念，而是成为了必然趋势。对越南而言，主动构建适应人口老龄化速度的经济生态系统，不仅是社会保障的解决方案，更是开启新型、可持续且具人文意义的增长模式之大门。

坚持体育锻炼和养生活动不仅有助于改善健康、增强体质、保持头脑清醒，还能让老年人每天生活得更加快乐和自信。 图自越通社



“银发经济”（Silver Economy）是对人口老龄化的一种全新视角：与其仅视之为负担，不如将其视为巨大的经济机遇。该模式涵盖了专门为老年人（通常指50-60岁及以上人群）设计的所有产品、服务及活动，使他们成为强劲的消费来源和新的增长动力。

现实表明，许多亚洲国家已巧妙地将挑战转化为优势。典型如日本，自20世纪70年代起便直面老龄化问题。他们不仅创造了通用产品，还将领域拓展至方方面面：友好型住宅、配备辅助机器人的智能医疗保健、高级护理、终身教育及个性化娱乐。结果是，一系列行业实现“脱胎换骨”，助力老年人生活更加独立，而企业则找到了巨大的市场。

坚持体育锻炼和养生活动不仅有助于改善健康、增强体质、保持头脑清醒，还能让老年人每天生活得更加快乐和自信。 图自越通社

中国也在与惊人的老龄化速度‘竞速’。2022-2024年期间，中国政府正式将发展银发经济提升为国家战略。目前，该市场规模已达15-17万亿元人民币（约2-2.2万亿美元），对国内生产总值（GDP）做出显著贡献，并预计到2035年占比将大幅提升至10%以上。

无人机（Drone）在生活中的应用正日益普及。 图自越通社

中国利用机器人承担起照顾老年人的工作。 图自越通社



在将于2026年进入“超老龄”阶段的新加坡，银发经济被誉为“金矿”，预计2025年市场规模达720亿美元。该国侧重于远程医疗（Telemedicine）、友好型住宅以及鼓励老年人继续工作与学习的政策。马来西亚也正通过开发老年人的顾问价值，充分利用其宝贵经验，并同步发展特色康养与娱乐服务，为2044年步入老龄化社会做足准备。可以看出，亚洲各国正用行动证明，老龄化并非“走入穷途”，而可能是一个充满创造性的经济新篇章的开启。

新加坡是医疗服务领域应用机器人的先驱国家。 图自越通社

从“无价之宝”到发展资源

为了在越南实现这一模式，需要明确“三足鼎立”稳固模式的平衡点。其中，老年人处于中心位置，发挥着双重作用：既是拥有宝贵经验与胆识的“供给源”，又是推动医疗、旅游及终身学习等服务业发展的强劲“需求动力”。与此同时，企业是创新与执行的核心，通过构建友好型工作环境及供应专业化产品来履行社会责任。最后，国家扮演着“体制建筑师”的角色，建造透明的法律走廊及优惠机制，从而构建稳固的社会保障体系，助力银发经济真正腾飞。



老年人处于中心地位，并在推动经济发展中发挥着双重作用。 图自越通社

胡志明主席生前曾明确指出：“老年人是民族和国家的无价之宝。”这一教导至今仍具有重要价值。近日，在与越南老年人协会中央委员会举行工作座谈时，苏林总书记强调：老年人是宝贵的资源，是“国家栋梁”，绝非负担。苏林特别关注老年人康养工作，并提出发展“抗孤独”养老模式，让老年人能够安享晚年。

苏林总书记会见并祝贺全国典范老年人。 图自越通社

事实上，越南自2011年起正式进入人口老龄化阶段。截至2024年，全国60岁及以上人口约1420万人（占总人口的14%以上）。预计到2030年，这一数字将触及约1800万人。这正是发展银发经济的“黄金空间”。

政治与法律基础也在不断完善。越南共产党已交付中央政策与战略委员会，在落实越共十四大决议的行动计划中制定《银发经济发展方案》。政府也通过《至2035年国家老年人战略》（2025年第383/QĐ-TTg号决定）以及关于高质量康养服务中突破性解决方案的2026年第36/NQ-CP号决议，展现了坚决的行动力。

在3月11日举行的银发经济会议上，范明政总理明确了“五个行动重点”：提高认识；构建全民康养生态系统（如“幸福村”、“长者会馆”）；鼓励企业发展多样化服务；发挥老年人的贡献作用；加强越南老年人协会的作用。

范明政总理：老年人既是“银发经济”发展成果的主体、客体，又是中心和受益者。 图自越通社



疏通“瓶颈”

尽管如此，若要让银发经济不仅停留在纸面上，仍需疏通政策上的“瓶颈”。

在国际组织的伴随以及政府和企业界的决心下，越南完全可以将“银发浪潮”转化为可持续发展的动力。发展银发经济不仅是关于增长数字的故事，更是一个文明社会的见证——在这里，老年人始终是为国家繁荣做出贡献的“黄金资源”。（完）