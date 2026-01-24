越南小型企业在压力下推进数字化转型

数字化转型有望成为提高生产力、降低成本、增强企业竞争力的动力。但对许多小型企业而言，数字化并非始于发展战略，而是源于合规压力，需要"赶上规定"。

一场"冲刺跑"

近两年来，随着行政手续改革和数字政府建设的推进，企业被迫实施一系列数字化要求，如应用电子发票、数字签名、电子税务申报与缴纳、劳动报告、社会保险，以及与管理部门的数据连接。

对于拥有完善治理结构和雄厚财力资源的大型企业，这一过程相对顺利。但对于占企业总数95%以上的小型企业而言，数字化则是一场充满压力的"冲刺跑"。

"我们没有信息技术部门。我既要运营企业，又要操心市场，还得自己研究规定来开具电子发票和处理数据。很多时候，对错只在一键之间"，河内一家拥有30名员工的商业分销企业经理阮文科分享道。

阮文科表示，实施数字系统并非源于重组或提升管理效率的需求，而简单是不做就无法继续运营。对小型企业来说，数字化转型首先是为了满足生存条件。

小型企业正面临的最大压力之一是数字化成本，包括有形和无形成本。除了在会计软件、电子发票、数字签名上的初始投资外，企业还需支付每年的维护费、实施咨询费、人员培训费，甚至在系统运行不顺畅时还要支付纠错费用。

为小型企业实现数字化转型制定合理的路线图

当前，数字化转型是在高合规要求和日益明确的处罚背景下进行的。许多小企业承认，他们是以"不容有错"的心态步入数字化转型进程。

这无形中使得本应是学习和改进过程的数字化转型，变成了一种潜在的法律风险。"我公司的会计经常因为怕出错而紧张。系统是互联了，但各处标准不一，只要一个指标有偏差，就得调整很多步骤"，海防一家小型物流企业的经理范富强指出了这一现实。

据企业反映，问题不在于数字化的主张，而在于推进的速度和方式。小型企业几乎没有学习和试验的时间，而其技术接受能力、人力资源和财力都很有限。

政府第02/2026/NQ-CP号决议设定了继续改善营商环境、降低合规成本、以企业为中心服务的目标。然而，从小型企业的视角看，政策精神与实践之间仍有显著差距。

许多意见认为，当前的数字化正以同步的方向推进，而大型企业与小型企业的接受能力大不相同。"我们不要求特权，只希望有更合适的路线图。初期应允许一定程度的技术差错，提供具体引导而非直接处罚"，范富强建议。

基于运营实践，小型企业认为，要使数字化转型真正成为增长动力，需要标准化并统一各管理部门之间的数字系统，减少企业需要重复录入数据的情况。同时，需要根据企业规模提供技术支持，不仅通过指导文件，更要提供实质性的咨询和培训。

从管理部门的角度，在转型过程中，技术性差错在所难免。管理部门的观点是加强指导和支持企业做对，并逐步熟悉系统，而非增加不必要的压力。