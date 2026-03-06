越南妇女在经济版图上的作用与印记

越南妇女始终是国家经济发展进程中不可或缺的重要力量。

如今，越南妇女广泛参与众多经济领域：从小规模生产、经营、服务，到创新创业、集体经济发展、数字经济、绿色经济、循环经济、普惠金融等。

国民经济的重要力量

据越南统计局2024年报告及世界银行数据，63%的越南妇女参与劳动力队伍，这一比例在全球范围内相当亮眼。这不仅印证了妇女在经济中的广泛参与，更反映了她们做出的重要贡献，尤其是在纺织服装、制鞋、农业、科技、金融等关键领域。

在越南高科技领域工作的女性。图/越通社

作为越南用工最多的两大行业，纺织服装业约75%的劳动力为女性，她们灵巧、细致的双手创造出优质产品，助力越南纺织服装品牌扬名国际市场。

在越南经济主要支柱——农业领域，妇女承担着从种植、加工、包装到农产品出口的重要角色。在平原和山区，农业领域妇女劳动者比例高达70%，在大米、咖啡、胡椒、出口水果等生产中发挥核心作用。她们不仅保障了粮食安全，也为提升越南农产品在国际市场上的价值做出贡献。

值得注意的是，在数字化转型和绿色转型背景下，妇女日益积极参与电子商务、金融科技、循环经济、创新创业等新领域。她们的灵活性、快速适应能力和好学精神，帮助她们逐步跟上现代发展潮流。

女企业家：从企业运营到缔造可持续价值

✅ ~30% 企业管理和领导职位由妇女担任

✅ ~20% 中小企业由妇女主理

✅ 51% 企业所有者结构中有妇女参与

2024年中小企业竞争力报告

妇女领导的企业不仅贡献于GDP增长、创造就业和增加财政收入，更带来了独特的治理风格：谨慎而果敢、灵活而人性化，将人和社区置于发展战略的中心。

近期的一个亮点是越南女企业家领导思维的转变。她们不仅追求利润目标，更着眼可持续、包容性和具有社会责任的发展。

“

当今越南女企业家的领导思维已超越‘有效治理’的范畴，朝着‘人性化治理’迈进，与可持续和包容性发展目标相结合

越南女企业家理事会副主席梅氏妙玄

入选"2024年亚洲最具影响力女性"榜单的三位越南女企业家

阮氏芳草

阮德石艳

梅翘莲

许多女企业家率先践行环境、社会和治理原则，积极参与绿色经济、循环经济和数字化转型倡议。她们将社会价值视为长期发展战略的有机组成部分，而非边缘性的慈善活动。

带有鲜明女企业家印记的典型国家品牌包括：女企业家蔡香秉持“为了越南人发展”理念打造TH true MILK的历程；越捷航空（Vietjet Air）创始人阮氏芳草实现了“人人都能飞”的渴望，为数百万人扩大出行和连接机会，推动旅游和商贸发展等。

从这些事例可见，越南女企业家不仅成功运营企业，还参与塑造发展趋势，向社会传播积极价值。

“金玫瑰”——智慧与胆识的象征

为肯定和弘扬女企业家的贡献，自2005年起，越南工商会发起并主办“越南优秀女企业家——金玫瑰”称号评选及颁发活动。该活动有助于确认越南女企业家作为重要力量，在经济以及人文、文化和社会责任方面的贡献；激励和鼓舞那些在商业上取得成功，同时为社区和社会缔造可持续价值的典范女企业家。

在“2025年越南优秀女企业家——金玫瑰”称号颁发仪式上，越南工商联合会（VCCI）主席范晋功强调：“‘金玫瑰’不仅是一个称号，更是越南妇女——那些正与越南工商会及越南企业界一道，倾注全部才华、智慧和心血，助力越南迈入民族奋发图强新时代的妇女——的胆识、智慧和爱心的灵感源泉。”

历经二十年，“金玫瑰”已成为智慧、胆识和仁爱的崇高象征——这是融入时期越南妇女的典型品质。每一位获表彰的女企业家不仅是成功榜样，更是创新、敢想敢干和奉献社区精神的印证。

在融入征程中闪耀

在日益深入融入和全球竞争日趋激烈背景下，越南妇女正逐步在多个经济领域确立地位。她们不仅是庞大的劳动力，更是管理者、创造者、投资者和政策制定者。



妇女在当今经济版图上的作用和印记，是历经数代人不懈努力的结果，同时也反映了越南社会朝着平等、包容和可持续发展方向的强劲转型。



拥有智慧、胆识和渴望的越南妇女，正以切实而鼓舞人心的贡献，为国家增长的故事续写新篇章。（完）

