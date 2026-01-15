越南“奋发图强新纪元”：国际媒体和观察家的积极视角

在党和政府的领导下，越南经济正步入一个充满突破性前景的新发展阶段，并日益彰显其作为地区乃至世界的“后起之秀”地位。

近期多家国际媒体和财经论坛的文章及报告认为，越南正进入新的时代，其长期视野和结构性改革，为中长期可持续增长奠定了基础。



据《经济学人》（The Economist）和《商业时报》（Business Times）评价，越南是2025年亚洲经济增长最快的经济体之一。文章指出，8.02%的经济增速反映了越南经济的显著韧性，在全球贸易放缓、地缘政治紧张加剧的背景下尤为突出。



国际媒体特别关注的一个亮点是金融市场的积极走势。根据《经济学人》的报道，2025年越南股市以美元计上涨约37%，显示了外国投资者日益增长的信 心。2025年10月，富时罗素将越南升级至二级新兴市场，预计此举将为越南带来来自国际投资基金的新资本流，从而提升越南在全球金融版图中的地位。



《曼谷邮报》（Bangkok Post）认为，凭借稳定的政治环境、年轻劳动力和深度融入商业网络，越南持续成为外国直接投资（FDI）的突出目的地。该报援引数据显示，2024年越南吸引了约380亿美元的FDI，在地区内处于高位。2025年，流入越南的FDI继续超过上年，据越南统计局汇总数据（截至2025年12月底），估计达到384.2亿美元。值得注意的是，实际利用外资估计达到276.2亿美元——为五年来的最高水平，反映了生产和出口领域的强劲反弹以及FDI对经济增长和国际一体化日益显著的作用。

国际观察人士也强调，越南正在参加17项自由贸易协定（FTA），这为国内外企进军广阔市场创造便利条件。《曼谷邮报》指出，在全球供应链重构和跨国公司寻求稳定、具有全球市场连通性的生产基地的背景下，这是使越南脱颖而出的关键因素。



“东亚论坛”网认为，越南的增长成果与在党的领导下、由政府落实的一贯改革决策紧密相连。该网站近期发表的文章特别提到了2024-2025年间越共中央政治局的一系列重要决议，其中包括2024年12月22日颁布的关于推进科学、创新与国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，2025年1月24日关于新形势下融入国际的第59-NQ/TW号决议，关于革新立法执法工作以适应新时代国家发展需求的第66-NQ/TW号决议，以及2025年5月4日关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议。



东亚论坛评价称，将私营部门确定为经济的重要动力之一，已向企业界和国际投资者释放了积极信号。与此同时，行政改革和机构精简被外媒视为旨在提高治理效率、改善营商环境和降低企业成本的举措。



《商业时报》认为，越南正进入强劲的基础设施投资阶段，视其为长期增长的杠杆。加快南北高速公路系统、隆城国际机场和大型物流中心等重点项目的建设，被视为有助于改善连接性和提升经济竞争力的关键因素。



此外，多篇国际文章注意到越南正从低成本制造模式转向吸引半导体、人工智能、数据中心和可再生能源等领域的投资。据《商业时报》引述投资界人士的分析，越南日益注重区分那些利用短期成本优势的项目和那些为经济构建长期能力的项目。



东亚论坛强调，扩大与多国伙伴关系的战略以及坚持平衡的外交政策，为越南营造了和平稳定的环境——这被视为经济发展的重要基石。



该论坛总结道，在世界面临诸多不确定性的背景下，越南成为一个目标清晰、并有体制改革和一贯发展政策支持的经济体。来自国际媒体和观察家的积极评价表明，越南正站在一个新的发展阶段，拥有诸多提升其在地区和全球地位的机会。