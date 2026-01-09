仪式上，中心正式对外宣布启动，并向与会各方详细介绍了其战略定位、发展路线图及实施规划。同时，作为重要数字基建的官方电子信息门户网站也同步上线。

越南国际金融中心（岘港）正式投入运营 图自越通社



中心的运营是落实越南关于建设国际金融中心的重大战略部署，旨在提升国家在全球金融格局中的竞争力，并为岘港市乃至越南的高质量发展注入新动能。



根据规划，该中心将建设成为与创新生态、数字技术及可持续金融深度融合的现代化国际金融中心，致力于打造一个 “监管沙盒”式的可控试点平台，重点探索数字资产、数字支付、专业化交易所等前沿金融模式，并大力发展供应链金融、第三方金融服务及不吸收公众存款的放贷机构，旨在与传统银行体系形成互补，构建一个多元化、专业化、具有国际竞争力的金融产品与服务体系。



越共中央政治局委员、政府常务副总理阮和平在致辞中，高度肯定了岘港市在推进中心筹建工作中所展现的高效率与执行力。他要求岘港市需与胡志明市紧密协作，统一监管与运营标准，形成优势互补、协同发展的格局；同时，须加速完善中心治理架构，以精简、专业、高效为原则，并着力打造一支具备全球视野、专业素养与廉洁操守的国际化人才队伍，以胜任高水平的国际合作。



越共中央政治局委员、政府常务副总理阮和平与越南国际金融中心（岘港）交流 图自越通社

阮和平重申，越南政府将全力保障投资者与企业的合法权益，并呼吁市场参与者积极建言献策，深度参与中心的长期战略规划与制度优化进程。他强调，来自业界的实践经验将是持续优化营商环境、增强中心制度吸引力与开放性的关键所在。



岘港市人民委员会常务副主席、中心管理委员会主任胡奇明在介绍中指出，中心总体规划面积约300公顷，拥有毗邻国际机场、深水港及战略交通干线的突出区位优势，并构建了完备的数字基础设施和高品质的城市生活配套，旨在打造适宜国际金融人才与机构长期发展的生态社区。



目前，中心管理总部已进驻第二软件园区，拥有超过4000平方米的现代化办公空间及完备的ICT基础设施。核心规划区已实现5G网络全覆盖。此外，岘港市正在加速建设一栋总建筑面积逾2.7万平方米的20层智慧大楼，配备先进的数据中心与智能管理体系，旨在吸引风险投资基金、金融科技公司、初创企业及创新研发机构入驻，重点开展数字货币、数字支付等前沿领域的业务试点。



中心管理委员会已初步完成组织架构搭建，发布了基础性的监管规则与操作指引，并启动了高层次人才专项引进计划。在准入方面，已确立了临时成员注册与商业银行设立许可的标准化流程。截至目前，中心已向12家符合标准的金融机构颁发了正式成员资格，并向5家机构发出了原则性批准意向函。



本次启用的一体化电子信息门户，将作为中心 “一站式”线上服务的核心平台。该门户整合了成员注册、业务许可、人员签证及配套服务申请等全流程功能，其设计参考了国际先进金融中心的成熟经验，并通过与国内监管部门的数据互联，旨在实现企业准入的高效核验，并确保在反洗钱/反恐融资、税务合规及劳动监管等领域的全流程透明与合规。