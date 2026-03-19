越南国防部长潘文江大将赴中国参加越中第十次边境国防友好交流框架内各项活动

3月19日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将率领越南国防部高级代表团赴中国出席越中第十次边境国防友好交流框架内的各项活动。中方在东兴国际口岸区域为潘文江大将一行举行隆重欢迎仪式。中国国防部长董军上将出席仪式。



两位部长及双方代表团成员共同视察东兴边防大队。该大队成立于1969年9月，距离东兴口岸约5公里，主要负责管理约30公里的边境线。



在东兴边防大队，两位防长听取了大队职能任务汇报，参观大队设施，共植友谊树，并观看了两国军队的羽毛球友谊赛。



为赓续友好传统，越中边防部队不断深化务实合作，定期举行边防部队长官及边境地区政府代表会谈，每季度组织边防站（屯）友好交流，开展热线联络、信函交换、实地会晤等活动，及时通报情况，稳妥处置边境事件。双方定期开展联合巡逻，在重点地段实施联合管控措施，不断增强互信与合作，共同维护边境地区的和平稳定。



离开东兴边防大队后，两位部长共同出席在越中人民革命烈士纪念碑前举行的悼念仪式并敬献花圈。



越中人民革命烈士纪念碑位于东兴市中越友谊公园内，占地10余亩，旨在纪念在共同反对法帝国主义斗争中英勇牺牲的29位中越两国革命烈士。



随后，在中国广西防城港码头，潘文江大将与董军上将共同出席越南人民海军与中国人民解放军海军在北部湾海域举行的第40次联合巡逻暨海上联合训练启航仪式。



2005年10月，两国海军签署了关于在北部湾海域进行联合巡逻的协议。自2006年以来，双方连续在北部湾海域组织了39次联合巡逻，并在联合巡逻框架内多次开展海上联合演练，为深化两国防务合作、增进相互友谊与信任、提升共同应对海上安全风险能力作出重要贡献，也为维护北部湾海域的安全稳定发挥了重要作用。



值此机会，两国防长参观了中国海军568舰和越南海军015舰，看望慰问两国编队指挥员、官兵和水手。



此次联合巡逻任务中，越南海军派出015舰、012舰编队，中国海军派出568舰、627舰编队。双方将对8条航线进行巡逻，途经9个点位，总航程247海里，航行约28小时。双方海军编队还进行编队运动、海上护航、灯光信号联络、反海盗、搜寻救助等专项演练。（完）