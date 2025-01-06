越南国会主席陈青敏：坚定不移走创新 致力推动国家发展

越南国会主席陈青敏。 越通社记者 统一 摄

记者：2024年标志着国会在立法工作理念和方式上的深刻创新，旨在破解制度瓶颈，为经济社会发展创造有利的法律环境。您对此有何评价？

陈青敏主席：2024年，国会各机构、常务委员会下属机构及国会办公厅以高度努力和决心，将国家和民族利益放在首位，在立法工作中留下了显著印记。

特别是，国会成功举办了6次全体会议和33次常务委员会会议，这是任期内年内会议次数最多的一年。尤其是第七次和第八次全体会议都完成了大量的立法任务，通过的法律和决议有效解决了制度瓶颈，为经济社会发展和国防安全保障提供了法律支持。

在2024年1月召开的第五次特别会议上，国会通过了《土地法》（修正案），完成了第十五届国会任期内一项重要的立法任务。《土地法》（修正案）包含许多新规定，例如增加海外越南人的土地使用权利与义务；个人和企业获取土地的方式，以及土地定价等方面的调整。

此外，国会还通过了若干关键法律的修正案，如《土地法》（第31/2024/QH15号）、《住房法》（第27/2023/QH15号）、《房地产经营法》（第29/2023/QH15号）和《信贷组织法》（第32/2024/QH15号），并将其有效期提前至2024年8月1日。这些法律的实施为破解土地瓶颈、房地产市场的健康发展以及国家发展注入了动力。

国会各机构深入贯彻落实苏林总书记的指示精神，在立法理念和方式上进行了深刻变革。立法工作转向既确保国家管理要求，又鼓励创新，释放生产力，激活发展资源。同时，推进分级放权管控和行政改革，使法律更加精简及其透明度更加提高，仅对属于国会权限的事项作出规定，删除属于政府、各部委和其他机构的权限的规定，不对通知和法令立法化。此外，对于尚在变化中的具体问题，法律仅做框架性规定，授权政府根据实际情况作出灵活调整。

在第八次全体会议上，国会表决通过了18部法律和21项决议，同时对10个法律草案进行了首次讨论。许多法律草案和决议通过了简化程序，为及时解决投资、生产和经营中的困难提供了支持，推动公共投资项目的加速实施，促进经济增长，并为数字化转型等提供法律基础。国会还讨论并通过了若干机制和政策，及时破解民生难题，提高人民物质生活和精神生活水平，例如《医疗保险法》（修正案）关于取消医院转诊文件的新规定。

特别是，国会批准的《公共投资法》（修正案）、涉及投资领域四部法律若干条款修改补充法等是本着 “地方决策、地方落实、地方负责”的精神推进立法改革的鲜明例子。党中央、国会和政府起到制度建设和监督的作用。将人民和企业作为主体，做到“明确责任、明确目标”，消除“特批”机制。

记者：请您谈谈2025年国会工作的重点？请您谈谈应如何落实“关于继续创新和精简高效的政治体系的组织机构若干问题”的第18-NQ/TW号决议，以进一步提升国会的运作效率？

陈青敏：2025年将是举行众多国家重大活动的一年。各级党组织将召开党代会，为越共十四大和第十六届国会代表和2026-2031年各级人民议会代表选举做准备。在这一背景下，国会及其下属机构、国会代表将继续弘扬团结、负责、创新和突破精神，重点完成以下任务：

首先，有效组织和实施第十五届国会第八次会议所通过的决策。各级政府机构特别是国会各机构和代表迅速、及时地落实这些法律和决议，同时贯彻落实立法与执法中的创新精神，在整个政治体系和全社会中产生积极的影响。此外，还主动为越南第十五届国会第九次和第十次会议的议程做好准备。

二是，重视指导国会下属机构、国会办公厅做好反消极腐败和反浪费斗争工作，增强党员干部的责任意识，建立科学的工作思维和有效的时间管理方式，严格遵守工作纪律、社会公德；进一步健全反消极腐败和反浪费工作制度，严查违法违规行为；彻底铲除滋生腐败、浪费和消极现象的土壤；推动建设节约文化，将厉行节约、反对浪费视为每个人和组织的日常任务。

三是，制定和实施第十五届国会工作总结计划，预测第十六届国会组织机构和人选；指导落实第十六届国会代表选举和2026~2031年任期各级人民议会代表选举的各项准备工作。

四是，高度重视中央第18号决议（18-NQ/TW）总结工作，抓紧完成各项目、规章、文件以及时提交中央委员会会议；贯彻落实有关精简组织机构的任务，满足国家发展新阶段要求；将思想工作与组织工作紧密结合。这是每名干部、党员、职工、每个组织根据新形势下的任务要求进行自我评价并朝着新任务要求进行安排、调整组织结构的时期，进而提高国会各下属机构和国会代表执行任务的能力。

国会实施中央第18号决议指导委员会制定了具体计划和路线图，整合民族委员会、国会各委员会、国会常务委员会下属机构，确保这些机构高效运作。同时，明确各机构特别是国会和政府机构之间的职能、任务与关系，确保国家治理过程的紧密和谐。

此外，组织研究、核查与国会及政治体系组织活动有关的法律、法令和决议，根据职权主动向国会和国会常务委员会提出修改补充建议，为改革创新、精简组织机构创造法律基础，确保党的主张在中央通过后得到迅速、有效实施。

记者：为了将促进完善发展机制成为党的十三大决议中确定的三大战略突破口之一，国会将做出哪些新的整改措施以更好地完成党和人民赋予的任务，为国家奋进新纪元作出贡献？

陈青敏：为进一步完善发展机制体制，确保立法和执法环节紧密结合，国会党组和国会常务委员会指示有效落实以下任务：

首先，根据中央政治局第19号结论（19-KL/TW）、国会常务委员会2021年11月4日发布的第81号计划（81/KH-UBTVQH15）和2024年1月22日发布的第734号计划（734/KH-UBTVQH15），履行好监督、立法任务；对第十五届国会立法工作计划提案执行情况进行总结，制定第十六届国会立法工作计划；民族委员会和国会各委员会加强积极性、主动性，确保2025年国会立法工作计划核查修订工作的质量和进度。

二是研究举办首届法律论坛，提出立法工作创新与创新思维、创新立法流程的倡议。在核查、完善法律过程中，需要恪守“党领导、国家管理、人民当家做主”和“民知、民议、民为、民检、民监、民享”两个原则。与政府配合，定期评估机制政策出台后的有效性，以及时调整不足之处，尽量减少资源损失浪费。

三是进一步提高法律法规建设规划建议质量，确保计划颁布的紧迫性、可行性的优先顺序，确保与国会及其下属机构工作量的平衡。

记者：在2025年新年到来之际，您想向全国选民、人民和海外侨胞传递什么信息？

陈青敏：2025年是极其重要的一年，有许多紧迫的任务需要完成。国会将不断推进改革创新，提高运行效率，在党的领导下团结一致，克服一切困难和挑战，最大限度地实现经济社会发展目标，为胜利落实十三大决议作出贡献，为各级党代会及党的十四大、第十六届国会代表选举及2026~2031年各级人民议会选举顺利召开做好准备，为国家新时代的改革创新，推动国家在新纪元强劲发展创造了前提。

希望全国人民、选民和海外侨胞团结起来，携手努力，为国家建设和发展作出贡献，继续陪伴并提出宝贵意见，帮助国会更好地履行职能任务。

新的春天即将到来，我对祖国走上创新之路充满信心和骄傲，祝愿全国同胞、选民和海外侨胞在新的一年里健康、快乐与成功。

记者：感谢您接受采访！