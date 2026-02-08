越南商品占领春节市场

在购买力尚未真正“爆棚”的背景下，越南商品在胡志明市的许多传统市场和超市中依然呈现出显著吸引力。从生鲜食品、快速消费品到加工产品等各种越南商品因其稳定的质量、合理的价格和明确的来源，越来越受到消费者的青睐。

国内消费者选购越南商品



在胡志明市平西市场，干货、糖果、果脯等摊位主要展示的是国内生产的商品。许多消费者透露，他们优先选购越南商品，因为易于控制质量，并且更符合消费习惯。



旅居挪威越南人何氏清妆透露，每逢春节回乡探亲时，她总会去平西市场品尝家乡特产。尽管曾经尝试过许多美食和饮品，但越南生产的产品仍然具有特别的吸引力，因为其具有独特而浓郁的味道，与其他农产品和食品有所区别。



不仅在传统市场，在Co.opmart、Winmart、MM Mega Market、GO!、Satra、绿色百货（Bách Hóa Xanh）等大型超市里，从蔬菜水果、肉类鱼类到加工食品和家居用品等多种越南商品在货架上占比很高。胡志明市新富坊黎明松表示，“我觉得现在的越南商品包装精美，质量良好，而且价格不太高。很多产品符合越南家庭的口味和生活需求。”



人们选购越南商品不是因为响应运动，而是因为信任越南产品质量。这正是推动越南商品市场多样化、丰富化的动力，从而形成了一批有能力占领国内市场的越南品牌企业。



资料图。图自越通社



超市加强沟通对接 优先选择国内商品



优先选择越南商品不仅满足国内消费需求，也是企业的可持续发展战略。泰国中央零售(越南)有限公司（Central Retail Vietnam）传播总监阮氏碧云透露，目前该公司旗下超市系统中越南商品占比超过90%。该公司加强与生产商、合作社、中小型企业的沟通对接，将越南商品引入超市系统，同时举行品牌识别和促销活动，以促进消费需求。



与此同时，Co.opmart系统代表也将越南优质商品视为该公司可持续竞争的关键因素。



今年市场上的亮点之一是“一乡一品”（OCOP）产品和地方特产。在越南MM Mega Market系统中，OCOP产品的数量已达到200种，是去年同期的两倍，产品种类丰富，完全符合食品安全标准，并且口味符合消费者偏好。



胡志明市工贸局副局长阮元方指出，越南商品在传统市场和超市上越来越受欢迎，表明消费者的信任正在得到巩固，同时也为企业加大对质量和品牌的投资力度提供了动力。（完）