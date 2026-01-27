越南向各国驻越外交代表机构及国际组织通报越共十四大成果

1月27日，受越共中央委员会委托，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠；越共中央委员、中央组织部副部长阮诚心；中央宣教和民运部副部长潘春水；中央办公厅副主任武成兴共同主持了会议，向各国驻越外交代表机构及国际组织通报越南共产党第十四次全国代表大会的成果。

大会确定的总体目标是：维护和平稳定的环境；实现快速、可持续发展；提高人民生活水平；在新纪元中实现战略自主、自强、自信、奋勇前进，力争2045年越南成为高收入发达国家。

关于对外路线，黎怀忠表示，大会确定将继续坚持独立、自主、多边化、多样化、主动、积极、全面、深入、有效融入国际的对外路线；紧密结合党际外交、国家外交和民间外交、公安外交、国防外交；为地区和世界的和平、稳定、合作与可持续发展作出积极、负责任的贡献。越南重视国际朋友的支持与合作，并重申将继续做国际社会积极、负责任的成员。



活动中，多国大使、外交机构负责人就越南近期取得的发展成就分享了看法并给予评价，同时对越南未来的发展方向致以祝贺和期待。新加坡驻越南大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh） 分享了对苏林总书记关于2045年发展愿景讲话的深刻印象。他认为，这是新加坡企业与越南扩大合作，共同迈向宏伟目标的机遇；越南的外交政策将继续发挥非常重要的作用，尤其是在当前仍面临诸多困难和挑战的背景下。



联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis ）表示，外交使团成员有幸出席了大会的开幕和闭幕仪式，认为这是极大的荣幸；她表示联合国愿与越南合作，共同塑造未来，并协同应对非传统安全挑战；欢迎越南的对外路线，并高度赞赏将方针、文件付诸实践的坚定政治承诺。



她重申，联合国支持越南在促进创新创造、发展科学技术、加快数字化转型、绿色转型方面的目标，同时将继续促进和保障人权，愿与越南密切合作，实现这些目标。



瑞士驻越南大使托马斯·加斯（Thomas Gass） 对大会取得圆满成功表示祝贺，并希望未来继续与越南保持紧密合作。他高度评价越南对和平的承诺以及越南在国际社会中日益积极的作用。



白俄罗斯驻越南大使乌拉季米尔·巴拉维库（Uladzimir Baravikou） 评价，越共十四大对越南是具有历史意义的事件，为未来成功实施经济社会发展目标、同时推动越南融入国际进程指明了方向；相信越南将在合作伙伴和老朋友的帮助下取得成功。



孟加拉国驻越南大使卢特福尔·拉赫曼（Md Lutfor Rahman）、东帝汶驻越南大使若昂·佩雷拉（João Pereira）也发表了祝贺大会成功举办的讲话；高度评价越南共产党领导下取得的成就，并表示希望继续加强与越南的关系。





通报会结束时，黎怀忠强调，越南今天取得的成就，离不开国际朋友的支持、合作与同行的重要贡献。越南希望在未来继续获得这种支持，以实现地区和世界的和平、稳定、可持续发展，为人民的温饱、幸福生活做出贡献。