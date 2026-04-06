越南医疗旅游产业有望在2033年实现近40亿美元收入

越南卫生部目前就《高质量医疗诊治服务发展及医疗旅游促进方案》草案征求意见，旨在吸引外国游客及高收入越南公民。该草案设定的目标是：到2030年，河内、胡志明市、岘港、广宁和庆和等5个重点省市将开展“医院-酒店-度假区-旅行社”一体化的医疗旅游模式。

医疗旅游的巨大潜力

据卫生部称，2024年越南医疗旅游市场规模约为7亿美元，预计到2033年将增至近40亿美元，年均增长率约18%。这一数字充分展现了该领域的巨大潜力。

位于兴安省的Vinmec Ocean Park 2医院是治疗与度假相结合的模式。图自劳动报



越南拥有诸多竞争优势，如成本低廉、医技高超，并能实施心脏病学、器官移植、体外受精（IVF）、牙科等多种复杂医疗技术。这些因素使越南具备与地区内各大医疗中心竞争的实力。

为挖掘潜力，卫生部正在制定2025-2030年阶段高质量医疗诊治服务发展方案。其目标是吸引外国人和具备高支付能力的越南人，同时减少国内民众出国求医的情况。

根据规划，到2030年，河内、胡志明市、岘港、广宁和庆和等5个重点地区将率先推行“医院-酒店-度假区-旅行社”一体化模式。这被视为构建全面健康护理生态系统的关键步骤。

该方案还设定了发展至少15家达到国际标准医院的目标，其中包括5家公立医院。同时，服务组合将实现多样化，包括高技术治疗、传统医学与康复度假结合以及全面健康护理服务。

打造医疗养生生态系统

河内市设定了发展成为地区及国际知名的医疗旅游中心的目标，其中，将高质量医疗诊治与旅游康养相结合。2026年，该市医疗卫生部门将重点升级基础设施与设备，加强人才培训，并将人工智能（AI）应用于早期诊断。此外，市政府将加大对多个重点项目的投入，并配套建设现代化的护理-康复-疗养综合体。

在企业层面，治疗与度假相结合的模式正逐步形成，如位于兴安省的Vinmec Ocean Park 2医院，该院推出了私人别墅诊疗模式。患者不仅能获得全天候医疗护理，还能享受高端的度假环境。

谈及医疗旅游的发展导向，胡志明市传统医学医院院长杜新科认为，传统医学已被确定为医疗行业的关键支柱之一，在吸引国际游客方面发挥着显著作用。

他认为，传统医学正从单纯的疾病诊治向健康护理、体能恢复及提升生活质量等领域延伸，这些领域也愈发受到海外游客的关注。

胡志明市企鹅旅游服务股份公司总经理陈光辉表示，平阳省与巴地-头顿省的合并，为旅游企业构建更多样化的新产品创造了条件。此前，旅游线路主要局限于胡志明市内的牙科或简单健康护理等基础服务。如今，随着地理空间的扩展，公司在产品创新上有了更多选择，涵盖了深度牙科护理、医美、度假康养等领域。

胡志明市旅游局副局长裴氏玉孝透露，目前在该市就诊的患者中，约有30-40%来自外地及国际游客。其中，大部分国际患者来自柬埔寨和老挝；同时，来自美国、澳大利亚、加拿大、日本等国的游客以及海外越侨也呈现增长态势。

越南卫生部副部长陈文舜强调， 在康养与度假需求日益增长的背景下，医疗旅游是必然的发展趋势。越南拥有竞争性的成本优势、不断提升的专业质量以及丰富的传统医学底蕴。这不仅有助于提高全民健康水平，也为“旅游-医疗”产业开辟了全新的发展方向。（完）