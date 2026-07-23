越南力争2045年跻身地区文化与创意中心

越南政府副总理范氏清茶近日签署第1306/QĐ-TTg号决定，批准《2030年文化对外战略及2045年愿景》。根据该战略，越南将进一步深化国际文化合作，提升国家文化软实力，力争到2045年建设成为地区领先的文化与创意中心之一。

越南政府副总理范氏清茶近日签署第1306/QĐ-TTg号决定，批准《2030年文化对外战略及2045年愿景》。根据该战略，越南将进一步深化国际文化合作，提升国家文化软实力，力争到2045年建设成为地区领先的文化与创意中心之一。



《战略》提出，越南将主动融入国际文化交流，广泛传播越南文化价值，同时吸收世界优秀文明成果，建设先进且富有民族特色的文化，使文化成为推动国家快速、可持续发展的重要软实力，不断提升越南的国际地位、影响力和国家形象，为促进世界文明多样性作出积极贡献。



2030年前打造10个国际竞争力文化遗产旅游品牌



根据规划，2026年至2030年，越南将进一步拓展与各国、地区及国际文化机构、文化产业企业的合作，重点推动电影、表演艺术、文化旅游、文化遗产等领域发展，为文化产业注入新动能。



《战略》提出，到2030年，越南力争获得至少5项国际知名文化艺术奖项，重点涵盖音乐、电影和文学领域；打造并稳定运营5个具有地方特色的国际艺术节；新增至少5项文化遗产或文化称号获联合国教科文组织（UNESCO）及其他国际专业机构认定；培育至少10个具有全球竞争力的国家级文化遗产旅游品牌；并在战略重点地区新设1至3个越南文化中心。



力争2045年进入全球软实力30强



根据2045年愿景，越南将依托数字经济和数字社会，大幅提升文化软实力，建设成为地区领先的文化与创意中心，进一步彰显历史文化底蕴深厚、具备国际组织能力和影响力的国家形象，并积极参与全球文化发展新趋势。



届时，越南力争新增至少15项国际知名文化艺术及文化产业奖项，成功举办至少1项世界级大型活动；在全面战略伙伴国家新增设立至少5个越南文化中心；新增至少15项文化遗产或文化称号获得国际机构认定；国家软实力指数跻身东盟前三、全球前三十。



加快培养高水平文化外交人才

联合国教科文组织将风芽-格邦国家公园第二次列入世界自然遗产名录的接证仪式暨2015年广平省洞穴节开幕式。（图片来源：越通社）



《战略》强调，将着力建设高素质文化对外工作人才队伍。



越南将在驻外代表机构根据实际需要配备文化事务人员，并逐步在战略伙伴国家外交机构设立文化参赞或文化专员。其中，到2030年优先覆盖全面战略伙伴国家，到2045年逐步拓展至其他战略伙伴国家。



与此同时，越南将加强中央和地方文化外交人才培养，重点提升国际谈判、国际法、知识产权、国际活动组织、多媒体传播、数字文化治理等方面能力，提高人工智能（AI）、大数据（Big Data）、虚拟现实/增强现实（VR/AR）等现代技术应用水平，并培养更多能够在国际文化组织任职的专业人才。



此外，越南还将加强对留学生、科研人员、海外劳动者和专家的历史文化教育及国际传播能力培训，增强青年一代文化自信和国际竞争力，培养兼具全球视野和民族文化认同的新一代全球公民。



创新国家文化品牌国际传播方式



《战略》还提出，创新文化外交理念，丰富国家文化品牌国际传播方式。



越南将进一步提升党和国家领导人出访及外国领导人访越期间文化外交活动质量，持续创新海外"越南文化周（文化日）"等品牌活动，加强与驻在国联合演出和文化合作，扩大活动影响力，并通过传统体育、民族武术、民间游戏等特色文化展示，增强国际受众的参与感和体验感。

与此同时，越南将积极参与国际重要文化艺术活动，包括国际展览、电影节、美术展、国际书展以及重大国际政治、经济活动配套文化推广项目，持续提升国家文化形象。



在体育外交方面，越南还将积极申办和举办大型国际体育赛事及区域、洲际综合运动会，通过文化交流、节庆、展览等形式，向世界推广越南传统体育项目和民族艺术，不断提升越南文化品牌的国际影响力。（完）