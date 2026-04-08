越南力争成为地区领先的旅游目的地

凭借丰富的自然优势和清晰的政策导向，越南正逐步确立其作为地区领先的生态旅游目的地地位，并在经济增长与环境保护之间寻求平衡。

权威旅游网站《旅游世界》（Travel and Tour World - TTW）近日刊文称，近年来，越南在旅游发展战略中实现了强劲转型，重点聚焦于生态与自然旅游。这不仅是全球性的趋势，也是保护宝贵资源、吸引日益关注可持续发展游客群体的必然选择。

社区旅游——生态旅游的“核心”



全社会的共同参与是越南生态旅游取得初步成功的关键因素之一。社区旅游模式不仅创造了生计，还鼓励居民保护资源。



在沙坝，少数民族村寨大力发展民宿及文化体验旅游模式。游客可以与当地居民同吃同住，参与日常生活，深入了解本土文化。



在九龙江三角洲地区，依托水乡、红树林和农业的生态旅游也在蓬勃发展。当地居民任导游，直接参与旅游价值链，从而提高收入和保护意识。



不仅限于旅游产品，越南旅游企业也正朝着可持续方向转型。许多酒店和度假村开始采用可再生能源、减少塑料垃圾，并优先使用当地产品。