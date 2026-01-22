焦点新闻
越南共产党第十四届中央委员会当选人名单正式公布
中央机关
1、苏林同志 越共中央总书记、中央军委书记
2、陶俊英 中将军衔，国防部34军团党委副书记、司令
3、陈文北 少将军衔，国防部第二军区党委副书记、司令
4、杜青平 越共中央委员，政府党委常委、内务部部长、中央组织部副部长
5、黎海平 越共中央候补委员、胡志明国家政治学院党委常委，副院长
6、段春炳 少将军衔，国防部第四军区党委书记、政治委员
7、杜文战 越共政治局委员、国会党委常务副书记、国会常务副主席
8、黄维征 越共中央委员、国会党委常委、第十五届国会常务委员会委员、国会民族委员会常务副主任
9、阮新疆 越共中央委员、中央军委常务委员，大将军衔、越南人民军总参谋长、国防部副部长
10、阮孟强 越共中央委员、外交部党委常务副书记，外交部副部长
11、阮鸿延 越共中央委员，国会党委副书记
12、邓文勇 中央机关党委委员、中央内政部副部长
13、段英勇 中央检查委员会副主任
14、黄忠勇 越共中央委员、中央组织部副部长
15、胡国勇 越共中央委员、政府党委常委、政府副总理
16、阮克定 越共中央委员、国会党委常委、国会副主席
17、梁国段 越共中央委员、祖国阵线及中央群众团体党委常委、越南祖国阵线中央委员会副主席、越南农民协会主席
18、阮国段 越共中央委员、政府监察总署党委常务副书记、副总监察长
19、阮友东 越共中央委员、国会党委常委、国会常务委员会委员、第十五届国会代表工作委员会主任、中央组织部副部长
20、邓鸿德 中将警衔、中央公安党委常委、公安部副部长
21、阮光德 越共中央宣教与民运部党委副书记、副部长
22、阮文雄 越共中央委员、中央军委委员、上将军衔、国防部副部长
23、潘文江 越共中央政治局委员、政府党委常委、中央军委副书记、大将军衔 、国防部部长24、阮氏秋河 越共中央委员、中央机关党委常委、中央办公厅常务副主任
25、武海河 越共中央委员、国会常务委员会委员、国会党委副书记
26、黎庆海 越共中央委员、中央机关党委常委、国家主席办公厅主任
27、黎玉海 中将军衔、国防部第五军区司党委副书记、令员
28、吴东海 越共中央委员、中央宣教与民运部副部长
29、阮龙海 越共中央候补委员、中央机关党委常务副书记
30、阮青海 越共中央委员、国会党委常委、国会常务委员会委员、第十五届国会科技与环境委员会主任
31、 阮文贤 越共中央委员、中央军委委员、上将军衔、国防部副部长
32、陈氏贤 中央机关党委常委、中央检查委员会副主任
33、阮士协 政府办公厅党委常务副书记、政府办公厅副主任
34、潘志孝 司法部党委常委、司法部副部长
35、裴氏明怀 越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央祖国阵线以及各群众团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席
36、阮氏红 越共中央委员、政府党委委员、越南国家银行行长
37、段明训 越共中央委员、胡志明国家政治学院党委常务副书记、常务副院长
38、黎孟雄 政府党委委员、工商部代部长
39、黎国雄 越共中央委员、中央公安党委常委、上将警衔、公安部副部长
40、裴光辉 越共中央候补委员、中央祖国阵线及各群众团体党委常委、越南祖国阵线中央委员会副主席、胡志明共产主义青年团中央第一书记
41、杨国辉 越南政府监察总署党委常务委员、副总监察长
42、黎明兴 越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长
43、阮德雄 中将军衔，第三军区党委书记、政治委员
44、陈进兴 越共中央委员、中央检查委员会副主任
45、阮廷康 越共中央委员、祖国阵线及中央团体党委常委、越南祖国阵线中央委员会副主席、越南劳动总联合会主席
46、陈越科 越共中央委员、中央军委委员，上将军衔、国防部国防学院党委书记、院长
47、武忠坚 中将军衔、国防部边防部队党委副书记、司令
48、陶红兰 越共中央委员、政府党委委员、卫生部部长
49、阮玉林 上将警衔、公安部党委常委、副部长
50、阮青林 政府党委委员、越南电视台台长
52、郑孟灵 中央组织部副部长
53、阮红岭 越共中央委员、中央检查委员会副主任
54、阮飞龙 越共中央检查委员会委员、祖国阵线与中央团体党委副书记
55、阮文龙 上将警衔，公安部党委常委、副部长
56、黎文利 政府党委委员、越南社会科学翰林院院长
57、阮氏青梅 胡志明市国家大学党委书记、校长
58、潘文买 越共中央委员、国会党委常委，国会常务委员会委员、国会经济委员会主任
59、黎光孟 越共中央委员、国会党委常委、国会常务委员会委员、国会秘书长兼国会办公厅主任
60、林文敏 越共中央委员、国会党委常委，国会常务委员会委员、国会民族委员会主任
61、陈青敏 越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席
62、黎国明 越共中央委员、中央机关党委书记，《人民报》总编辑、越南新闻工作者协会主席
63、陈红明 越共中央委员、政府党委委员、建设部部长
64、范怀南 越共中央委员、中央军委委员，上将，国防部副部长
65、何氏娥 越共中央委员、祖国阵线与中央团体党委常务副书记，越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长
66、黎氏娥 越共中央委员、国会党委常委，国会常务委员会委员、国会民愿和监督委员会副主任
67、阮青毅 越共中央委员、中央政策、战略委员会主席
68、阮仲义 越共中央政治局委员、中央书记处书记，中央军委常委，大将军衔，越南人民军总政治局主任
69、裴文严 越共中央委员、中央内政部副部长
70、陈清严 越共中央委员、中央军委委员，海军少将，海军军种司令
71、阮光玉 越共中央委员、中央军委委员，上将军衔，国防部副部长
72、阮氏碧玉 财政部党委副书记、副部长
73、占统一 少将军衔，第九军区副司令兼参谋长
74、阮海宁 越共中央委员、政府党委委员、司法部部长
75、罗功芳 中将军衔，第一军区党委书记、政治委员
76、黎鸿光 越共中央委员、中央内政部副部长
77、梁三光 越共中央政治局委员、政府党委常委，中央公安党委书记，大将警衔，公安部部长
78、阮文广 越共中央委员、最高人民法院党委书记、院长
79、武海军 越共中央委员、科学技术部党委副书记、常务副部长
80、 蔡青贵 越共中央委员、中央机关党委常务委员，中央政策战略委员会常务副主任
81、郑文决同志 中央书记处书记、中央宣教和民运部部长
82、黄明山 河内国家大学党委书记、校长
83、 阮金山 越共中央委员、教育与培训部部长
84、武鸿山 中将军衔、国防部防空空军军种党委副书记、司令
85、杜进士 越共中央委员、越南之声广播电台党委书记、台长
86. 阮诚心 越共中央委员、中央组织部副部长
87. 黎德泰 越共中央委员、中央军委委员、上将军衔、国防部副部长
88、陈鸿泰 越南科学技术翰林院党委常务副书记、常务副院长
89、林氏芳青 越共中央委员、文化体育与旅游部党委常务副书记、常务副部长
90、阮氏青 越共中央委员、国会党委副书记、国会副主席
91、 陈士青 越共中央委员、中央检查委员会主任
92、丁友诚 中央检查委员会副主任
93、阮长胜 越共中央委员、中央军委委员、上将军衔、国防部副部长
94、阮文胜 越共中央委员、财政部部长
95、范必胜 越共中央委员、中央机关党委委员、中央宣教与民运部副部长
96、曹德胜 中将军衔、军队工业与电信集团党委副书记、董事长兼总经理
97、陈德胜 越共中央委员、农业与环境部部长
98、 黎春世 中将军衔、国防部第七军区党委副书记、第七军区司令
99、黎春顺 少将军衔、国防部第12军团党委副书记、司令
100、黎氏水 越共中央委员、政府党委副书记
101、阮辉进 中央机关党委常委、最高人民法院院长
102、邓庆全 越共中央办公厅党委常务副书记、中央办公厅副主任
103、张天苏 上将军衔、越南人民军总政治局副主任
104、黎晋进 越共中央委员、国会党委常务委员会委员、第十五届国会国防安全与对外委员会主任
105、范氏青茶 越共中央委员、政府副总理
106、阮海簪 中央机关党委常委、最高人民法院党委常务副书记
107、黎明智 越共中央书记处书记、中央内政部常务副部长
108、何国治 中央检查委员会副主任
109、黎怀忠 越共中央书记处书记、外交部部长
110、陈锦绣 越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央机关党委书记
111. 吴文俊 越共中央委员、国会党委常务委员会委员、国家审计署审计长
112、阮英俊 越共中央委员、中央政策与战略部副部长
114、黄青松 越共中央委员、国会党委常务委员会委员、第十五届国会法律与司法委员会主任
115、范世松 中央公安党委常务委员会委员、上将警衔、公安部副部长
116、杜春颂 上将军衔、越南人民军总政治局副主任
117、黎文线 中央公安党委常委、上将警衔、公安部副部长
118、阮氏秋燕 祖国阵线及各中央团体机关党委常委、越南祖国阵线中央委员会副主席、越南妇女联合会主席
119、裴氏琼云 中央组织部党委常委、中央组织部副部长
120、阮得荣 国会党委常委、国会常务委员会委员、第十五届国会文化社会委员会主任
121、 阮明羽 外交部党委干事会委员、外交部常务副部长
122、 武氏英春 越共中央委员、国家副主席
123、杨中意 中央机关党委常委、《共产主义杂志》总编
地方机关
124、高氏和安 得乐省委常务副书记、省人民议会主席
125、潘胜安 高平省委书记
126、阮段英 越共中央委员、清化省委书记
127、阮淮英 中央候补委员、清化省委副书记、省人民委员会主席
128、范德印 岘港市委副书记、市人民委员会主席
129、黎玉珠 海防市委副书记、市人民委员会主席
130、黎进珠 越共中央委员、海防市委书记、第十五届国会海防市代表团团长
131、吴志强 越共中央委员、同塔省委书记、第十五届国会同塔省代表团团长
132、管明强 广宁省委书记、第十五届国会广宁省代表团团长
133、陈进勇 奠边省委书记
134、范大洋 越共中央委员、富寿省委书记
135、阮仲东 河内市委副书记
136、阮文得 越共中央委员、胡志明市市委副书记、市人民委员会主席
137、阮黄江 广义省委副书记、省人民委员会主席
138、阮胡海 金瓯省委书记
139、阮进海 越共中央委员、安江省委书记
140、孙玉幸 中央候补委员、同奈省委常务副书记、省人民议会主席
141、阮孟雄 西宁省委常务副书记、省人民议会主席
142、郑越雄 中央候补委员、老街省委书记、省人民议会主席
143、依·清河·涅深 越共中央委员、林同省委书记、第十五届国会林同省代表团团长
144、黄国庆 谅山省委书记
145、阮维林 河静省委书记
146、陈文楼 永隆省委书记
147、侯阿令 中央委员、宣光省委书记
148、阮福禄 胡志明市市委副书记、市祖国阵线委员会主席
149、武文明 胡志明市市委副书记、市人民议会主席
150、胡文蒙 中央候补委员、安江省委副书记、省人民委员会主席
151、胡文梅 林同省委副书记、省人民委员会主席
152、黎明银 莱州省委书记
153、阮友义 越共中央委员、兴安省委书记
154、黄文验 山罗省委书记、第十五届国会山罗省代表团团长
155、阮维玉 越共中央政治局委员、河内市委书记
156、范光玉 兴安省委副书记、省人民委员会主席
157、蔡大玉 越共中央委员、嘉莱省委书记
158、胡文年 越共中央委员、广义省委书记
159、邓春风 越共中央委员、宁平省委书记、第十五届国会宁平省代表团团长
160、黎国峰 越共中央委员，胡志明市委常务副书记
161、陈峰 庆和省委副书记、省人民委员会主席
162、阮文方 广治省省委书记
163、黎玉光 越共中央委员，岘港市委书记
164、陈流光 胡志明市委书记
165、阮文决 西宁省委书记
166、阮鸿泰 越共中央委员，北宁省委书记
167、同文青 芹苴市委常务副书记、市人民议会主席
168、严春成 越共中央委员，庆和省委书记
169、武大胜 越共中央委员，河内市委副书记、市人民委员会主席
170、阮克慎 乂安省委书记
171、阮克全 顺化市委副书记、市人民委员会主席
172、梁阮明哲 越共中央候补委员，得乐省委书记
174、郑春长 太原省委书记
175、范英俊 嘉莱省委副书记、省人民委员会主席
176、陈辉俊 宁平省委副书记、省人民委员会主席
177、王国俊 越共中央候补委员，太原省委副书记、省人民委员会主席
178、 黎光曾 越共中央委员，芹苴市委书记
179、武鸿云 同奈省委书记、省第十五届国会代表团团长
180、胡氏黄安 永隆省委常务副书记
越共十四大中央委员会候补委员名单
1、阮海英 大校，国防部第12军团副司令
2、阮俊英 莱州省委副书记
3、阮孟强 胡志明市委常委、市人民委员会副主席
4、裴国勇 国家审计署党委常务委员、副审计长
5、阮辉勇 中央科学技术、创新和数字化转型指导委员会专职委员
6、阮明勇 永隆省委副书记、省人民议会主席
7、裴体唯 越共中央候补委员，越南科学技术翰林院党委副书记、副院长
8、陈唯铜 富寿省委副书记、省人民委员会主席
9、武孟河 越共中央候补委员、卫生部党委常务副书记、常务副部长
10、黎海和 高平省委副书记、省人民委员会主席
11、乌训 越共中央候补委员、广南省委常务副书记、第十五届国会代表团团长、祖国阵线委员会主席
12、杜友辉 得乐省委副书记。
13、阮鸿峰 清化省委常务副书记。
14、裴黄方 科学技术部党委常委、副部长
15、陈君 财政部国库总经理
16、陈登琼 少将警衔，越共中央总书记助理、公安部委派
17、阮明哲 机关党委常务副书记、越南共青团中央常务书记、越南大学生协会中央主席
18、胡春长 庆和省委常务副书记
19、裴英俊 越共中央政治局委员、中央书记处常务书记助理
20、末阿旺 越共中央候补委员、奠边省委副书记、省越南祖国阵线委员会主席。