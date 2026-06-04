总部位于新加坡的东南亚研究院（ISEAS - Yusof Ishak Institute）发布的2026年调查报告显示，越南在吸引游客和移居者方面位居该地区前四强。

越南位列最受青睐的旅游与移居国家前四强，图为从高低俯瞰的广宁省下龙湾全景。本报记者 毕山 摄



总部位于新加坡的东南亚研究院（ISEAS - Yusof Ishak Institute）发布的2026年调查报告显示，越南在吸引游客和移居者方面位居该地区前四强。

根据调查报告，最受青睐的四个东盟成员国分别是泰国、新加坡、马来西亚和越南；这四个国家同时也是最受欢迎的旅游与移居目的地。