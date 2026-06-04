旅游 越南位列最受青睐的旅游与移居国家前四强 04/06/2026 总部位于新加坡的东南亚研究院（ISEAS - Yusof Ishak Institute）发布的2026年调查报告显示，越南在吸引游客和移居者方面位居该地区前四强。 越南位列最受青睐的旅游与移居国家前四强，图为从高低俯瞰的广宁省下龙湾全景。本报记者 毕山 摄 总部位于新加坡的东南亚研究院（ISEAS - Yusof Ishak Institute）发布的2026年调查报告显示，越南在吸引游客和移居者方面位居该地区前四强。根据调查报告，最受青睐的四个东盟成员国分别是泰国、新加坡、马来西亚和越南；这四个国家同时也是最受欢迎的旅游与移居目的地。 近年来，越南政府持续加大对教育的投资，将国家财政预算的 16%-18% 投入教育领域。 该地区的吸引力主要得益于其友好的营商环境、高标准的教育、医疗保健与交通系统、低犯罪率以及政治稳定等诸多因素。 越南的营商环境正处于深刻的转型进程中，其亮点在于宏观经济保持稳定、国际融入持续深化，以及政府为提升竞争力而付出的行政改革与数字化转型不懈努力。 根据该项调查，除了东盟成员国之外，受访者还可以选择欧盟成员国、澳大利亚、加拿大、中国、日本、新西兰、韩国、英国和美国等外部国家和地区。（完） 报道/越通社 越南画报