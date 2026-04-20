越南传统艺术在全球文化中确立地位

越南拥有丰富多样的传统艺术形式，但弘扬并将这些价值转化为发展动力仍未与其潜力相称。在全球竞争日益激烈的背景下，文化被确定为国力的一大支柱，要求以战略眼光正确认识传统艺术的作用。

传统艺术是民族审美和特色的结晶，有助于形成社会审美趣味，同时也是电影、时装、设计、电子游戏和数字内容等文化产业的重要素材来源。

在音乐领域，许多年轻艺术家挖掘并创新传统遗产，在国内和国际舞台上取得了成功，如歌手德福凭借《扶董天王》夺得2025年国际音乐比赛Intervision冠军；芳美芝凭借一系列巧妙融合现代音乐与传统音乐的歌曲给国际友人留下深刻印象，在2025年《亚洲新声》（Sing！Asia）中获得亚军；何敏芝的《闪闪北宁》在2025年收获了越南多项音乐奖项。一些结合传统与现代元素的产品已获得奖项，在数字平台上广泛传播，表明传统艺术在得到正确投入的情况下完全可以在当代生活中闪闪发光。

国际实践表明，许多国家已成功将传统艺术变为发展资源。日本能乐、歌舞伎；韩国盘索里；中国京剧等这些艺术形式被现代化并融入文化产业和旅游业，创造了高经济价值的产品。据联合国教科文组织，将遗产与创意发展相结合是一条可持续发展之路，既能保护又能有效挖掘文化价值。

在越南，发展文化和传统艺术的主张在党和国家的多项重要文件中得以制度化。越南政府总理2025年11月14日颁布关于《到2030年越南文化产业发展战略及2045年愿景》的第2486/QĐ-TTg号决定确定了优先发展符合市场需求的若干传统艺术形式，应用现代技术提升体验价值，打造具有竞争力的文化品牌。

越共中央政治局第80号决议和越共十四大文件也强调了有效保护和弘扬文化遗产价值的要求，同时制定支持艺人和传统艺术门类的政策。

为使各项主张有效落实，许多专家认为需要将传统艺术定位在创意生态系统的中心位置，加强教育、传媒、旅游和文化产业等各领域之间的联动。

校园舞台、艺术体验项目等模式已为培养年轻一代的审美意识和文化热爱作出了贡献。在一些地方，将传统艺术素材融入建筑设计和旅游产品也丰富了精神生活并打造了地方品牌。同时，数字平台的发展为传统艺术更广泛地接触公众开辟了巨大机遇。

与此同时，传统艺术还有助于在文化交流日益强劲的背景下形成坚实的文化基础。当得到有效挖掘时，传统艺术形式不仅是遗产，还可以成为特色旅游产品，创造就业、增加人民收入，并为地方经济发展和国家形象推广作出贡献。（完）