经济
越南企业着力巩固重点农产品出口市场
据越南水产加工与出口协会副秘书长黎姮介绍，第一季度对美水产品出口下降超过10%，继续是整个行业的“堵点”，原因是消费需求下降以及技术壁垒和关税壁垒。
值得注意的是，根据《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）要求正式合格性认证的规定自2026年1月1日起生效，再加上对虾的反倾销税等措施，已对出口造成明显影响。仅2026年2月，对美虾出口额达1600万美元，同比下降61%；前2个月累计达近6000万美元，下降22%。预计在第二季度，虾类出口将继续面临困难，因为美国收紧对抗生素、食品安全、溯源的控制，并加强进口预警机制，增加了企业的清关风险和成本。
除了水产品，部分木制品也录得下降。前2个月，越南仍是美国最大的木制家具供应国，出口额13亿美元，但较2025年同期下降21.3%。主要原因是美国消费者收紧支出导致进口需求下降，加之物流成本压力和全球经济波动。越南产厨房家具的进口份额也从42.3%降至39.4%。
腰果产业是越南出口的一大亮点，2026年前2个月对美出口量增长1.6%，货值增长0.6%，越南在美国进口总额中的份额从88.19%升至88.68%。然而，美国的消费趋势正转向优先选择深加工、有品牌和完整溯源的产品。