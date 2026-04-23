越南企业着力巩固重点农产品出口市场

越南仍是美国最大的木制家具供应国，出口额13亿美元。图/越通社

值得注意的是，根据《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）要求正式合格性认证的规定自2026年1月1日起生效，再加上对虾的反倾销税等措施，已对出口造成明显影响。仅2026年2月，对美虾出口额达1600万美元，同比下降61%；前2个月累计达近6000万美元，下降22%。预计在第二季度，虾类出口将继续面临困难，因为美国收紧对抗生素、食品安全、溯源的控制，并加强进口预警机制，增加了企业的清关风险和成本。



除了水产品，部分木制品也录得下降。前2个月，越南仍是美国最大的木制家具供应国，出口额13亿美元，但较2025年同期下降21.3%。主要原因是美国消费者收紧支出导致进口需求下降，加之物流成本压力和全球经济波动。越南产厨房家具的进口份额也从42.3%降至39.4%。



腰果产业是越南出口的一大亮点，2026年前2个月对美出口量增长1.6%，货值增长0.6%，越南在美国进口总额中的份额从88.19%升至88.68%。然而，美国的消费趋势正转向优先选择深加工、有品牌和完整溯源的产品。

为保住市场，越南企业需要满足新的规定，如关于食品溯源的FSMA 204，确保在关键跟踪点保存数据记录并具备24小时内追溯的能力。同时，确保透明的原产地证书，特别是对于进口原料，是利用关税优惠和跨越技术壁垒的重要条件。

在贸易促进方面，越南驻美国商务参赞杜玉兴认为，当前的挑战不再是进入市场，而是在激烈竞争的背景下保住市场、维护客户和扩大市场份额。这要求企业加强内部治理，控制供应链，并满足劳工、环境等标准。

此外，在中东冲突以及全球能源、物流市场波动的背景下，越南企业需就运输成本、交货时间及供应链中断风险等主动制定应对预案，以便灵活应对并减少不利影响。（完）