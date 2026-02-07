经济
越南企业寻求在2026柏林国际果蔬展拓展市场机遇
第33届柏林国际果蔬展（Fruit Logistica）——全球新鲜果蔬领域顶级盛会——在柏林展览中心举行，吸引了来自近90个国家和地区的约2600家企业参与。越南有10家果蔬企业直接参展，在由越南果蔬协会联合组织的年度国家贸易促进计划框架内展示产品。
展会于2月4日至6日举行三天，柏林国际果蔬展继续作为汇集全球果蔬行业相关机构的规模最大的贸易展会，旨在连接市场、推动创新并加强企业联系。
越南果蔬协会主席阮清平在接受越通社驻德国记者采访时表示，柏林国际果蔬展是协会一直注重组织国内企业参与的活动。在今年的展会上，越南企业希望巩固现有产品的稳定销售市场，同时寻求新的合作伙伴，扩大客户群并拓展欧洲市场。然而，出口到要求严格的质量标准和食品安全法规的欧盟市场也是一大挑战，要求企业必须转变生产思维，提升管理能力并充分满足法规要求的技术标准。
过去一段时间，越南果蔬对欧洲地区的出口出现积极信号，特别是在德国市场，2025年出口额增长超过50%。越南果蔬行业继续推动市场结构朝着多样化、平衡的方向重组，避免过度依赖少数传统市场，显示出其在欧洲的潜力和长期前景。
U&I农业股份公司（Unifarm）总经理范国廉表示，该公司是在应用高科技农业方面处于领先地位的企业之一，拥有从品种研究、生产、加工到出口的封闭生产链。据他介绍，亚洲客户偏爱新鲜水果，而欧洲市场则更关注源自水果的独特、高附加值产品。在柏林国际果蔬展上，Unifarm公司展示了应用科学技术的产品，其中包括从青香蕉中提取的抗性淀粉。
据企业介绍，进入欧洲市场的一个优势是，越南的多种水果产品被允许进口，无需像进入某些其他地区那样进行市场准入谈判。此外，利用《越南-欧盟自由贸易协定》已在关税方面创造了显著的竞争优势，有助于越南农产品在法国、荷兰和德国等市场提升竞争力。
尽管如此，将农产品带入欧盟的道路仍面临诸多挑战，特别是严格的食品安全追溯机制。Vina T&T集团总经理阮廷松表示，欧盟对超过36种农药活性物质残留进行检查，迫使企业必须从种植区、加工厂到出口环节进行严格管理。此外，物流成本和高要求的保鲜技术也是巨大的困难。
在展会框架内，越南果蔬协会与越南驻德国商务处协同工作，会见了德国进口促进计划（IPD）采购负责人塔贝亚·麦克（Tabea Mack），以寻求扩大合作的可能性。
塔贝亚·麦克在接受越通社记者采访时表示，越南的火龙果、椰子等一些果蔬产品在德国市场具有潜力，它们越来越多地出现在超市中。尽管仍需考虑运输和价格等因素，但企业兴趣的增长被视为积极信号。她确认，越南目前是IPD正在研究在未来扩大合作的国家之一。（完）