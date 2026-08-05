越南代表参加在中国香港举行的2026年亚洲科学夏令营

8月3日，2026年亚洲科学夏令营（Asian Science Camp，简称ASC）开营仪式在中国香港特别行政区香港大学（HKU）举行。



据越通社驻香港记者报道，本届活动于8月2日至8日举行，由香港大学主办，旨在庆祝该校建校115周年。论坛吸引了来自区域内28个国家和地区的优秀中学生和大学生代表参加，同时汇聚了众多世界顶尖学者，包括诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖获得者，其中包括越南数学教授吴宝珠。



今年，越南代表团由10名优秀高中学生和大学生组成，他们分别来自越南全国顶尖高校和重点高中。谈及此次参会的意义，河内理工大学电气与电子学院讲师、越南代表团团长阮碧玄表示，代表团通过越南物理学会的联系参加此次论坛，本着学习、交流和与国际同行分享知识的精神积极参与各项活动。阮碧玄表示，此次参会不仅是越南青年一代能够与国际接轨、同台交流的荣耀，也有助于他们了解世界科学发展的未来方向，并拓展未来国际合作网络。这种联系有望突破越南范围，延伸至世界各地教育机构，为推动越南科学和教育事业不断发展作出贡献。



曾就读于河内—阿姆斯特丹重点高中、目前在澳大利亚学习的阮良朋作为越南代表团学生代表表示，非常高兴能够参加此次活动。他说，出于对科学的热爱，能够在亚洲科学夏令营这样具有声望的论坛上与国际同龄人交流，是一次弥足珍贵的学习机会。围绕数学、物理、化学等科学主题以及现实生活中的实际问题交流个人观点、吸收新的思路，为越南青年代表带来了巨大的动力。