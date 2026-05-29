越南产品亮相2026年澳大利亚国际食品服务展

越通社驻澳大利亚记者报道，超过1万名食品与酒店行业企业代表、供应商及专家齐聚悉尼，参加于5月25日至27日在悉尼国际会议中心（ICC）举行的2026年澳大利亚悉尼国际食品服务展览会（Foodservice Australia 2026）。

越通社驻澳大利亚记者报道，超过1万名食品与酒店行业企业代表、供应商及专家齐聚悉尼，参加于5月25日至27日在悉尼国际会议中心（ICC）举行的2026年澳大利亚悉尼国际食品服务展览会（Foodservice Australia 2026）。



该展会每年举办一次，是澳大利亚规模最大的行业展会，已成为全球食品、饮料、餐厅、酒店及餐饮服务业内人士的重要盛会。



多年来，越南驻澳大利亚商务处已积极协助越南企业参加澳大利亚悉尼国际食品服务展览会，大力推广越南各类农水产品和食品，如鱼类、虾类产品，水果干和冷冻水果，辣椒酱、酱油，以及米线、粉丝、河粉、椰子汁、大米、咖啡和各类加工坚果等即食产品。



展会期间，越南驻澳大利亚商务处的展位吸引了众多国际参观者的关注。悉尼权威餐饮服务公司ESP Catering高级主管内尔玛·桑希内斯（Nelma Sanjines）表示：“我对越南产品的风味印象非常深刻。辣椒酱和酱油味道十分均衡，适合搭配多种亚洲菜肴。此外，越南糖果食品不仅包装精美，而且品质优良。我认为，澳大利亚消费者将越来越关注越南食品。”



越南驻澳大利亚商务处的展位备受参观者关注。图自越通社