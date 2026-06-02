越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。

《至2030年及2045年远景越南乳业发展战略》（以下简称“战略”）为各阶段设定了具体增长目标。到2030年，乳业力争实现年均增长率12%至14%；到2045年，全行业年均增长率保持在5%至6%，人均牛奶消费量达到约100升/人/年。

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。



目前，越南内地市场的增长空间依然巨大，特别是随着民众收入水平的提高和营养意识的增强。在过去的15年里，越南乳业结构发生了强劲转型。越南液态奶加工中复原乳的使用比例从2008年的92%大幅下降至2023年的32.3%，取而代之的是鲜乳比例提升至67.7%。这一转变表明，国内消费者日益青睐高营养价值和来源透明的产品，从而为清洁鲜乳系列开辟了高质量的增长细分市场。



从专业角度来看，越南畜牧协会主席阮春阳博士认定，到2045年越南人均牛奶产量达100公斤以上、其中国内鲜奶占比超60%的目标是完全可行的。越南畜牧协会代表强调，推动从使用复原乳向干净鲜乳转变，是基于提升民族体质和发展自主农业的选择，能为公众健康和广大农民带来最大的综合利益。