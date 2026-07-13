越南主动参与 展现担当 彰显国际合作与人道主义精神

在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。

在过去一周（7月6日至12日）的诸多外交活动中，越南救援力量圆满完成赴委内瑞拉抗震救灾人道主义使命、越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自贸协定谈判正式结束，以及在河内和岘港举行的多边外交活动成为亮点，彰显了越南充满活力、负责任，以及作为国际社会可靠伙伴的良好形象。



历时14年谈判 推动签署越南-EFTA自贸协定



2026年7月2日，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA，包括瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登）历时14年并历经21轮正式谈判，正式宣布结束越南-EFTA自由贸易协定谈判。



越南外交部发言人范秋姮强调，这是一个重要里程碑，使越南签署的自贸协定总数提升至18个，实现了越南与欧洲的全面连接。该协定是一项全面的新一代自贸协定，涵盖关税减免，以及数字经济和可持续发展的核心领域，包括原产地规则、技术性贸易壁垒（TBT）、知识产权保护、政府采购及中小企业（SMEs）能力提升等。



欧洲自由贸易联盟代表表示，在全球局势动荡不安的背景下，加强与越南等可靠伙伴的关系具有重要意义，有助于改善市场准入并深化未来合作。



圆满完成赴委内瑞拉人道主义救援使命



面对2026年6月24日委内瑞拉双震造成的严重灾情，越南决定向委方提供30万美元的紧急人道主义援助，并派出由军队和公安力量组成的124人救援队，携带50.6吨物资赴灾区协助抗震救灾。这是越南第三次派遣力量出国执行紧急人道主义任务。



越南救援队完成任务返回河内。图自越通社

从6月29日至7月6日，救援队高强度开展搜救，共搜寻并移交57具遇难者遗体，锁定46处有遇难者位置，设立医疗站为132名灾民和救援人员诊疗发药，并向3个受灾最严重的居民区援助生活物资。



为表彰越南救援队的贡献，委内瑞拉政府向集体授予一级“委内瑞拉英雄”勋章，向全体队员授予二级“委内瑞拉英雄”勋章。7月11日，越南政府总理黎明兴在河内主持表彰大会，代表党和国家向集体和优秀个人颁发国家高贵奖章。



彰显东盟积极与负责任成员国角色



本周一系列亮点外交活动在河内与岘港两地密集举行，彰显越南作为东盟共同体积极且负责任成员国的角色。 从6月29日至7月6日，救援队高强度开展搜救，共搜寻并移交57具遇难者遗体，锁定46处有遇难者位置，设立医疗站为132名灾民和救援人员诊疗发药，并向3个受灾最严重的居民区援助生活物资。为表彰越南救援队的贡献，委内瑞拉政府向集体授予一级“委内瑞拉英雄”勋章，向全体队员授予二级“委内瑞拉英雄”勋章。7月11日，越南政府总理黎明兴在河内主持表彰大会，代表党和国家向集体和优秀个人颁发国家高贵奖章。本周一系列亮点外交活动在河内与岘港两地密集举行，彰显越南作为东盟共同体积极且负责任成员国的角色。

第13届东盟职业安全健康网络（ASEAN-OSHNET）论坛现场。图自越通社

越菲建交50周年（1976年7月12日-2026年7月12日）庆典在河内举行。基于越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月对菲律宾进行国事访问期间确立的“增强型战略伙伴关系”框架，双方一致同意继续深化全面合作，为地区的和平与繁荣做出贡献。



此外，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”的第13届东盟职业安全健康网络（ASEAN-OSHNET）论坛于7月7日在岘港市正式开幕，吸引了120名国际代表出席。论坛重点围绕四大核心方向展开讨论：一是构建应用人工智能（AI）与大数据分析的东盟职业安全健康共同政策框架，并与AI道德及数据保护的国际标准接轨；二是促进成员国间实践经验的分享，特别是大数据、AI及三方数字平台在安全生产治理中的应用；三是确保数字化转型的包容性，不让非正式劳工、平台劳工及中小企业掉队；四是提出具体建议拟呈交东盟劳工部长会议，旨在实施2026-2030年阶段ASEAN-OSHNET行动计划中的各项承诺。



这是继2006年和2016年之后，越南第三次承办东盟职业安全健康网络论坛。（完）