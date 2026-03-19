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越南中部物流业整装待发 迎接新机遇

物流与港口领域是越南中部沿海各省的发展优势。然而多年来，这一优势尚未得到充分挖掘，导致海洋经济未能成为许多地方的增长支柱。
2025年2月投入运营的朱莱国际港2号码头。图自越通社

物流与港口领域是越南中部沿海各省的发展优势。然而多年来，这一优势尚未得到充分挖掘，导致海洋经济未能成为许多地方的增长支柱。

新发展空间

越南工贸部进出口局副局长陈清海表示，中部地区物流基础设施拥有诸多优势，汇集了真云、岘港、珠莱-奇河等大型港口，并与公路、铁路以及机场系统高效衔接。

越南中部从广治至广义地区目前进出口总额占全国的约12%至15%。与南北两大经济中心相比，该地区出口规模仍然不大，主要原因在于物流基础设施尚未完善、运输成本较高，以及缺乏具有国际规模的贸易与服务中心。此外，物流企业多为中小型企业，整体实力有限，尚未深度参与全球供应链。

岘港市目前集中了中部重点经济区约40%的物流劳动力，但多数企业仍以传统模式运营，数字化和工业4.0技术应用尚不充分。

陈清海表示，中部物流正面临新的发展机遇与动力。行政区划的调整为区域发展创造了更大空间，有利于跨省物流基础设施的统筹规划，并推动形成供应链体系。

尤其是岘港获准设立自由贸易区。该模式将拓展国际合作空间，促进物流中心及增值服务的发展，吸引外国直接投资（FDI）进入物流领域，同时推动区域性枢纽港建设，带动整个地区发展。

吸引战略投资项目

当前，中部港口与物流基础设施投资日趋活跃。在岘港，随着莲沼港基础设施部分建成，当地政府正加快推进莲沼集装箱码头建设项目的招商工作。该项目占地约172.6公顷，总投资约45.27万亿越盾（约合170亿美元），规划建设8个集装箱泊位，可接纳18000标准箱（TEU）的集装箱船，预计这里将发展成为现代化国际港口，是区域增长的重要引擎。

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岘港莲沼港项目。图自越通社

与此同时，岘港正努力提升朱莱—仙沙—奇河港口体系的运营效率，这些港口与榕橘港联通，形成中部综合港口群。该市还加大对岘港国际机场、朱莱机场及高速公路、铁路和工业园区的投资，以完善物流基础设施体系。

除岘港外，区域内其他地方也在加快布局。得乐省在行政区划调整后，提出了两位数增长目标。为实现这一目标，该省正大力推进多项物流与港口项目建设。2025年8月，和发集团启动了白谷港项目，总投资约16.3万亿越盾。该集团还投资建设和心工业园一期项目，投资额约4.19万亿越盾。港口与工业园区的联动发展，有望扩大区域发展空间，提升物流基础设施互联互通水平并吸引更多投资。

在庆和省，随着行政区划扩展带来的海洋经济优势，当地也大力建设云峰、南金兰以及卡那、宁渚等物流中心。该省优先吸引战略投资者，同步发展交通、港口和仓储等基础设施。

总体来看，随着发展空间的扩大、新型经济模式的形成以及国内外投资资金的持续流入，越南中部正迎来建设国家级物流枢纽的重要机遇。（完）
 

报道/越通社

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