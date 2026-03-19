越南中部物流业整装待发 迎接新机遇

物流与港口领域是越南中部沿海各省的发展优势。然而多年来，这一优势尚未得到充分挖掘，导致海洋经济未能成为许多地方的增长支柱。

物流与港口领域是越南中部沿海各省的发展优势。然而多年来，这一优势尚未得到充分挖掘，导致海洋经济未能成为许多地方的增长支柱。



新发展空间



越南工贸部进出口局副局长陈清海表示，中部地区物流基础设施拥有诸多优势，汇集了真云、岘港、珠莱-奇河等大型港口，并与公路、铁路以及机场系统高效衔接。



越南中部从广治至广义地区目前进出口总额占全国的约12%至15%。与南北两大经济中心相比，该地区出口规模仍然不大，主要原因在于物流基础设施尚未完善、运输成本较高，以及缺乏具有国际规模的贸易与服务中心。此外，物流企业多为中小型企业，整体实力有限，尚未深度参与全球供应链。



岘港市目前集中了中部重点经济区约40%的物流劳动力，但多数企业仍以传统模式运营，数字化和工业4.0技术应用尚不充分。



陈清海表示，中部物流正面临新的发展机遇与动力。行政区划的调整为区域发展创造了更大空间，有利于跨省物流基础设施的统筹规划，并推动形成供应链体系。



尤其是岘港获准设立自由贸易区。该模式将拓展国际合作空间，促进物流中心及增值服务的发展，吸引外国直接投资（FDI）进入物流领域，同时推动区域性枢纽港建设，带动整个地区发展。



吸引战略投资项目



当前，中部港口与物流基础设施投资日趋活跃。在岘港，随着莲沼港基础设施部分建成，当地政府正加快推进莲沼集装箱码头建设项目的招商工作。该项目占地约172.6公顷，总投资约45.27万亿越盾（约合170亿美元），规划建设8个集装箱泊位，可接纳18000标准箱（TEU）的集装箱船，预计这里将发展成为现代化国际港口，是区域增长的重要引擎。