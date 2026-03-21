越南与老挝在历史长河中始终并肩前行

值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。

值此老挝人民革命党建党71周年（1955年3月22日—2026年3月22日）之际，越南驻老挝大使阮明心于3月20日率使馆代表团前往老挝人民革命党中央对外委员会，郑重转交越南共产党中央委员会及越南党和国家领导人致老挝人民革命党中央委员会及老挝党和国家领导人的贺电与花篮。



阮明心大使在会见中强调，过去71年来，老挝人民革命党领导老挝人民在民族解放斗争以及当前的国家保卫与建设事业中取得了具有历史意义的重大成就。这些成就极大地鼓舞和激励了越南党、国家和人民。



阮明心表示，越南党、国家和人民始终坚定支持老挝的革新事业，与老挝并肩同行，在老挝人民革命党落实党的十二大决议和第十个五年经济社会发展规划进程中给予最大支持，共同致力于建设一个和平、独立、民主、统一、繁荣的老挝。



阮明心为越老特殊关系不断深化、各领域合作取得务实成果感到欣慰。他指出，这些成果为两国人民带来了切实利益，也为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出了积极贡献。双方一致同意将 “战略对接” 纳入特殊关系框架，这是双边关系迈上新高度、适应新形势要求的重要发展步伐。



阮明心大使对老挝党、国家和人民长期以来给予越南党、国家和人民的宝贵支持表示由衷感谢。



会见中，阮明心还向老挝人革党中联部部长本勒通报了越南第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举情况。他表示，这是越南政治生活中的重大事件，是人民行使当家作主权利、直接选举产生代表人民意志和权益的各级国家权力机关代表的重要契机。



本勒表示，老挝党、国家和人民所取得的成就，始终离不开越南兄弟人民及时而宝贵的支持。他对越南成功召开越共十四大并顺利举行第十六届国会和各级人民议会代表选举表示祝贺，并对由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席奠基、两党两国历代领导人培育的 “伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接” 关系不断巩固发展感到高兴。



双方还就近期越老合作深入交换意见，一致同意继续密切配合，有效落实两党两国高层领导人达成的协议及两国政府合作计划，为两国人民带来更多切实利益。（完）