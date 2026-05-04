越南与印度在地区和全球优先事项上的立场日趋一致

值此越南与印度全面战略伙伴关系建立10周年（2016 - 2026）以及应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，印度智库观察者研究基金会（ORF）副会长哈什·潘特（Harsh V. Pant）接受了越通社驻新德里记者的采访。



哈什·潘特在评估越印关系过去十年的发展历程时认为，越南与印度全面战略伙伴关系正如其名，正在呈现出日益务实、全面且强劲发展势头。



哈什·潘特表示，越南和印度在地区和全球优先事项上日趋一致，这体现在高层接触以及两国人民交流活动显著增加的趋势上。经济合作得到大力推动，其中越南在印度的“东向行动政策”中扮演着日益重要的角色，同时是印度在东盟中的最大贸易伙伴之一。



哈什·潘特强调，国防-安全合作是过去十年双边关系中最重要支柱之一，双方在该领域的合作取得了诸多显著进展。此外，民间交流也日益密切，有助于巩固两国关系的民意基础。



在谈及印太地区形势复杂多变的背景下越印关系的作用时，哈什·潘特认为，这一关系对于维护地区稳定与平衡具有非常重要的意义。他强调，在大国竞争加剧和全球秩序发生诸多变化之际，像越南和印度这样有志同道合的国家之间的关系，对于确保一个开放、自由、不受霸权趋势主导的地区具有至关重要的作用。



哈什·潘特同时认为，两国不断将关系从象征性提升为实质性，这有助于创造稳定、促进地区合作，同时有助于平衡来自大国竞争的影响。



哈什·潘特补充说，在世界正在经历诸多动荡、传统合作机制和全球化模式面临困难的背景下，越南和印度需要主动寻找新的合作方向。他认为，经济合作尽管有所增长，但尚未与潜力相匹配，因此双方需要大力促进经济联系，特别是在中小企业之间，以及加强产业对接。



哈什·潘特在谈及越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问时评价，这是一项具有重要意义的事件，不仅具有象征意义，而且肯定了在建立全面战略合作框架十多年后，越南重视并希望继续推动与印度伙伴关系的愿望。他认为，此次访问也是双方回顾所取得的成就，同时坦诚地识别挑战地契机，进而强调在最高层加强协调的必要性。在世界正经历诸多动荡和重大挑战的背景下，两国高层的直接交流和接触对于巩固信心和指引合作方向具有特别重要的意义。



哈什·潘特重申，此次访问将有助于肯定两国继续发展双边关系的承诺，既是为了有效应对未来的挑战，也是为了抓住国际环境变化所带来的新机遇。（完）