越南与中国青年交流 探讨年轻一代的传承责任

据越通社驻中国记者报道，2月10日，以“传承红色基因”为主题的越中青年演讲会在中国广西南宁市举行，来自越南广宁省、海防市、谅山省、宣光省、高平省等5省市以及中国广西壮族自治区的150名青年参加。

此次越中青年演讲会为两国年轻一代提供了交流经验、分享心得的机会，旨在深化他们对继承和发扬革命传统的责任意识；同时，为促进青年合作走向深入、紧密联系新时代各地及国家发展需求，提出创新思路和解决方案。



广西壮族自治区党委副书记，自治区人大常委会副主任王维平在活动上致辞时表示，中国和越南是好邻邦，拥有深厚的传统友谊。广西在与越南的经济贸易合作、基础设施互联互通和人文交流方面具有特殊地位，合作日益深化。2025年，广西与越南进出口总额超过3000亿元人民币（约430亿美元）；越南连续多年成为广西最大的贸易伙伴。王维平强调，青年是国家最具活力和创造力的力量，希望两国青年在经济、贸易、文化、科技、教育等领域积极参与双边合作事业，不断挖掘潜力，拓展合作空间。

与会青年代表在演讲会上发言。图自越通社

与此同时，中国共青团中央书记处常务书记徐晓强调，在争取民族独立的事业中，两国并肩作战，形成了“同志加兄弟”的友谊。徐晓表达了对两国青年继承传统、谱写新时代友谊新篇章的期望，他希望青年担负起时代使命，成为各自国家现代化建设事业的突击力量；增强对发展道路的自信心。他表示希望青年以此次交流活动为桥梁，凝聚两国人民，以实际行动为推动和平发展、巩固具有战略意义的越中命运共同体贡献力量。



越南5省市的胡志明共产主义青年团代表、高平省团委书记阮氏香绒在演讲会开幕式上发言时指出，在领导革命、建设和国家发展的整个历程中，越南共产党和中国共产党始终一贯重视青年的作用，确认青年是巨大的社会力量，是各自国家党和民族忠诚可靠的后备队伍。



据高平省团委书记介绍，近年来，越南与中国，特别是越南高平省、广宁省、海防市、谅山省、宣光省等地胡志明共产主义青年团与广西壮族自治区团委、共青团中央之间的青年交流与合作关系不断巩固和发展，成为增进两国青年一代相互了解、信任与密切联系的重要渠道。



当天，还举行了越南5省市团组织与中国广西项目对接研讨会以及内容涉及习近平总书记关于青年工作的重要思想的专题报告会。（完）