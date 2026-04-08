越南《2026-2030年国际市场开拓计划》正式获批

支持企业在海外市场投资兴业



根据该决定，《2026-2030年国际市场开拓计划》聚焦破解制度与政策上的瓶颈问题，为企业在海外市场投资兴业提供支持、创造便利并控制风险，确保企业能够顺畅获取市场所需的各类资源（投资、金融、基础设施、技术、信息、人才等），并优化行政审批流程，使其与竞争力强的经济体相适应。

鼓励企业在海外市场对越南具有国际竞争优势、高附加值、广泛影响力的领域和市场进行战略性投资、促进并购（M&A）活动，建设海外分销中心、保税仓、工业园区、批发与零售网络、研发（R&D）办公室及售后服务体系等。

优先具备技术能力、创新能力且在若干经济产业上具有强大竞争力和引领作用的企业，在价值链中产生广泛影响的企业以及具有全球化商业模式的创新创业型企业。

私营部门有效扩大在海外市场的业务范围

该计划的总体目标是，越南私营部门通过国际投资与经营活动和更深度地参与地区和全球供应链与价值链，推动在海外市场的业务，实现规模与质量双提升。