越南——2026-2035年阶段投资者首选目的地

总部设在美国的物流专网Morethanshipping.com21日刊登文章评价称，越南正在悄然深入推进各项改革，并且成为2026—2035年阶段投资者首选目的地。



文章指出，越南位于东西向航线（连接美洲、中东、印度和欧洲）、南北向航线（连接中国与东南亚）等区域重要海运航线的战略位置，因此成为国际贸易的重要门户。截至2022年1月，越南拥有约3200公里海岸线和114个海港，其中包括多个深水港，借此在物流和进出口方面具备显著优势。此外，越南许多工厂由中国和韩国企业投建，也有助于增强与现有供应链的衔接能力，同时有利于标准、流程及产品信息的转移。



文章同时还指出了越南构建理想投资环境的关键因素。首先，2025年尽管面临全球性挑战和遭受自然灾害，越南经济仍保持强劲增长，增速达8.02%，发展前景广阔。这一增长势头持续吸引外国直接投资资金流入。对于有意实现亚洲业务布局多元化、进军越南及南亚市场，在中国开展业务，充分利用各项自贸协定以及越南制造业优势及市场机遇的企业而言，越南已成为极具吸引力的投资目的地。



物流专网Morethanshipping.com21日刊登的文章。图自越通社

