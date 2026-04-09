越南——疾病防控中“同一健康”的典范

在正在法国里昂市举行的“同一健康”峰会上，国际专家评价越南是实施跨部门联动方法以控制疾病、保护人类、动物和环境健康的领先国家之一。

法国国际农业发展研究中心（CIRAD）的流行病学专业兽医弗拉维·古塔尔女士在接受越通社驻法国记者采访时表示，越南早在15多年前就已建立了名为“同一健康伙伴关系”的跨部门合作平台，该平台源于禽流感危机。她表示，越南模式的特殊之处在于其参与方的广泛性，涵盖了从各部委、研究院所、大学到联合国粮食及农业组织（FAO）、世界卫生组织（WHO）、世界动物卫生组织（WOAH）等国际组织，以及法国国际农业发展研究中心（CIRAD）、国际畜牧研究所（ILRI）等研究机构和社会组织。她认为这是一个“引人注目且相当独特”的平台，可以成为其他国家的典范。

国际畜牧研究所越南办事处主任阮越雄赞同上述观点，他表示，得益于自21世纪初建立的、通过国家“同一健康”伙伴关系所形成的协调有序且高效的机制，越南是实践“同一健康”方法的领先国家之一。他认为，越南不仅是接收方，也为全球倡议贡献了经验。阮越雄先生还表示，近年来，多个国际研究项目已在越南“同一健康”框架内实施，其中包括由法国总统发起的“预防人畜共患病”倡议（PREZODE）。属于该倡议的项目正在太原省和同塔省等一些地方开展，旨在预防和控制人畜共患病，特别是阻止新发传染病的出现。

