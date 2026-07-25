越共第十四届中央委员会第三次全体会议闭幕

经过5天（2026年7月20日至24日）紧凑、认真、民主、坦诚和负责任的讨论，越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议于7月24日下午在首都河内闭幕。

经过5天（2026年7月20日至24日）紧凑、认真、民主、坦诚和负责任的讨论，越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议于7月24日下午在首都河内闭幕。

中央仔细讨论了各项内容，就关于党和政治系体系建设、国家发展与防务的诸多重大主张和决策达成高度一致。政治局已严肃吸纳意见、做出解释说明并完善了各项文件草案。

越共中央总书记、国家主席苏林主持会议并致闭幕词。



就诸多重大主张和决策达成高度一致



越共中央总书记、国家主席苏林在致闭幕词时明确指出，中央委员会对提交会议的内容达成高度共识，表决通过了会议决议及议程中的各项文件。会议通过的各项决议、结论、规定和方案紧扣党的十四大决议，既满足眼前需求，又兼顾长远规划，为推进四大战略转变奠定了基础。



关于发展空间布局与资源治理，中央委员会批准了设立广宁市、北宁市的主张。一致同意颁布关于初步总结第18号决议的结论以及修订《土地法》和相关法律的观点与导向。中央委员会同意颁布关于将越南建设与发展成为海洋强国的新决议，确定海洋是生存、发展和保卫祖国的空间；发展现代海洋经济必须与保护生态系统、提高人民生活水平以及坚决维护国家主权紧密结合。

关于经济社会方面，中央委员会对前六个月的工作情况做出评估，同时确定后六个月的重点任务与解决方案；决心力争实现10%以上的增长目标，同时保持宏观经济稳定、抑制通货膨胀，确保各大增长指标在合理区间，做好就业、收入以及社会保障等。



关于越南发展模式革新方案，中央委员会决定颁布决议，将之确定为极其重大、全新且无先例的问题，对塑造直至 2045 年及更远未来的国家发展模式具有决定性意义。



关于保卫祖国与可持续发展，中央委员会同意国家安全战略的主要观点、目标和任务；要求将安全置于国家发展的总体格局之中，主动未雨绸缪地识别、预测、预防和处置传统、非传统、跨学科及跨境的风险；坚决捍卫党、制度、国家、人民、独立、主权、统一和领土完整；确保人身、数据、能源、水资源、粮食和关键基础设施的安全。



越共中央总书记、国家主席苏林与各位代表执行会议闭幕升旗仪式。越通社记者 统一 摄 越共中央总书记、国家主席苏林表示，中央委员会对保障机制表示赞同，以确保各项决策得到同步落实，且做到可控、可衡量与明确责任。实际成效以及人民和企业的满意度是评估组织和干部（特别是领导）的主要依据。



立即将主张上的高度一致转化为行动上的步调一致 从上述认识出发，苏林总书记、国家主席要求必须立即将主张上的高度一致转化为行动上的步调一致，将中央的各项决策落实为具体成果。 苏林总书记明确指出，紧接会议之后，全党及整个政治体系必须集中做好以下5组任务： 苏林总书记明确指出，紧接会议之后，全党及整个政治体系必须集中做好以下5组任务：

一是，明确重点与突破口：立即开展具有基础性和辐射带动作用的任务。对明确、成熟的工作要高效落实；对新颖、艰巨的工作要深入研究并有序试点。彻底解决各个关键环节。



二是，在党的统一领导下组织实施：越共中央政治局、书记处统筹指导；国会党组推进制度化；政府党组制定行动计划；祖国阵线及各群众团体加强宣传与监督。全系统步调一致，面向基层。



三是，明确划定三级（中央 - 省 - 乡）责任： 中央负责战略定向与完善体制；省级创新管理调控，促进发展空间具体化，为乡级排忧解难；乡级直接贯彻执行，服务人民与企业。乡级的执行能力以及人民和企业的满意度是衡量整个系统运行成效的尺码。



四是，实现行动方案与计划具体化：将出台政策的速度转化为贯彻落实的速度。明确资源、进度、成果和责任人。紧扣具体路线图：2026年下半年打通堵点；十四大任期内完善权力下放；面向2030—2045年提升战略自主能力。加大宣传力度，凝聚社会共识。



五是，强化监督检查，以实际成果进行评估： 依据打通堵点、释放资源的成效评估干部。保护敢想敢干者，严肃处理推诿扯皮、逃避责任现象。公开透明，接受人民和祖国阵线的监督。

苏林总书记、国家主席指出，本次会议的成功仅仅是第一步。国际局势仍将迅速、复杂演变，机遇与挑战并存。越是在这种形势下，越要坚定目标、坚持原则、团结纪律；主动创新，敢想、敢干、敢于为公共利益承担责任。

