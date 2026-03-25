越共十四届二中全会闭幕 在重大问题上达成高度一致

苏林总书记在闭幕讲话中强调，关于党内的政治思想工作，在新阶段必须继续高度重视和加强党的政治建设和思想建设两个工作，为提升党的本领、先锋性、战斗性以及执政能力奠定坚实基础。

3月25日下午，越共中央第十四届中央委员会第二次全体会议已完成全部既定内容和议程，在首都河内闭幕。



中央在对党和国家全局至关重要的各重大问题上，特别是在组织工作、干部工作以及党的基础性规章等内容达成高度一致。



越共中央总书记苏林主持会议并致闭幕词。中央政治局委员、国会主席陈青敏主持闭幕式。



在政治思想上坚持“四个坚定”



苏林总书记在闭幕讲话中强调，关于党内的政治思想工作，在新阶段必须继续高度重视和加强党的政治建设和思想建设两个工作，为提升党的本领、先锋性、战斗性以及执政能力奠定坚实基础。



苏林总书记要求，全党干部、党员继续深入贯彻、严格落实并始终坚持政治思想上的“四个坚定”，即：坚持并创造性运用和发展马克思列宁主义、胡志明思想；坚持民族独立和社会主义目标；坚持党的革新路线；坚持党的组织和活动原则，以建设和牢固捍卫越南社会主义国家。



关于实现经济“两位数”增长目标，苏林总书记指出，这是新阶段国家发展要求和民族奋发图强渴望的客观需要，不能接受低增长，必须坚持实现高质量、可持续、实质性的经济增长。



因此，苏林总书记要求各部门、各行业、各地方以及人民和企业要深刻把握以下“四项核心原则”：实现实质性增长，不以牺牲质量和可持续性换取单纯速度；坚持宏观经济稳定、控制通胀、保障重大平衡，这是确保经济体系灵活、安全、高效运行的前提和支柱；高效利用一切现有资源，优先发展重点项目并推动公私合作，以提升投资效率和国家竞争力；高增长必须服务于人民利益，提高人民物质和精神生活水平，实现社会公平。



在此“四项核心原则”基础上，“两位数”增长目标的落实必须坚持统一、同步、坚定推进，在中央的集中领导下，各部门、各行业、各地方以及整个政治体系密切配合。



为发展打造“动力中的动力”，中央将尽快制定基于科技、创新和数字化转型的新阶段国家发展模式的决议，并提交第十四届中央委员会第三次会议审议决定。



关于发挥两级地方政府模式的优势，苏林总书记强调，这一模式不仅是新的行政组织形式，更是一种“新的地方治理方式”，旨在取消中间层级，使基层政府运转顺畅，资源配置更加合理，技术和数据得到有效运用，更好服务人民和企业。



苏林总书记指出，必须将其视为一场治理改革，而不仅仅是机构调整；要确保省级侧重战略、乡级侧重执行。同时，分权必须与资源配置、能力提升和监督机制完善相结合。在运行两级地方政府模式过程中，要坚持灵活、科学、贴近实际，避免照抄照搬和机械执行；以人民和企业的满意度作为衡量成效的最终标准。

带领国家进入新发展阶段

关于检查、监督、权力管控以及反腐败、反浪费、反消极工作，苏林强调，必须将此任务置于国家快速、可持续发展的总体目标之下。这不仅是一项建设廉政、坚强国家机构的常规任务，更是巩固人民信任、维护政治社会稳定、为发展创造有利环境的基础。

在国家全力以赴实现高增长目标的背景下，随着大规模项目的开展以及日益灵活、开放的机制政策，滋生腐败和浪费的风险也以更复杂的形式增加。因此，必须进一步完善严密的制度，同时构建“不敢腐”、“不能腐”、“不想腐”的有效监督机制，从源头上发挥震慑作用。

苏林要求检查、监督和反腐败、反浪费、反消极工作必须以高度的政治决心、常态化、持续性和坚定性开展。处理违规行为必须确保严肃、合规，并与发展要求和法治精神相结合。此外，需要建立并有效运作鼓励、保护那些为了共同利益而勇于创新、敢于作为的干部的机制。

关于保障国防安全、外交和国际融入的任务，苏林重申，这是全党、全民、全军和各地政治体系的战略性、常态化、长期性任务。保障内容不仅限于维护领土主权，还包括维护和平稳定环境、维护制度、网络安全、数据安全以及国家战略性发展利益。

国防安全、外交和融入国际社会等任务要求需要贯穿于各项发展战略、规划和政策之中，以确保发展正确、可持续，具备风险管控能力，并能够高瞻远瞩，从源头主动应对挑战。在此基础上，需要构建国家综合实力，紧密结合军事、安全、外交、经济、科技以及全民族大团结的力量。

与此同时，巩固“民心阵地”继续被确定为重要因素，与构建全民国防和在各地区尤其是山区、岛屿、偏远地区筑牢人民安全阵地相结合。

新阶段提出的要求是加强国防、安全、外交与经济社会发展的衔接，实现保护与发展、稳定与革新的和谐结合。

苏林表示相信，凭借全党、全民、全军的同心协力，国家发展目标将早日实现，带领越南进入一个更快、更可持续、更全面的新发展阶段。他同时号召整个政治体系继续发扬主动精神、团结一致，全力以赴为提升人民生活目标而行动。（完）