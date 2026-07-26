越共十四届三中全会：推进海洋空间综合治理 加速迈向可持续发展

越共中央总书记、国家主席苏林在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词时强调，海洋是生存、发展和维护国家主权的重要空间，必须实行综合治理，加强与陆地、海港、物流体系、经济走廊及国际合作的衔接。这一要求为海洋发展空间布局提出了新的思路，即将资源开发与区域联动、资源保护、沿海地区居民可持续生计保障相结合。

越共中央总书记、国家主席苏林在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词时强调，海洋是生存、发展和维护国家主权的重要空间，必须实行综合治理，加强与陆地、海港、物流体系、经济走廊及国际合作的衔接。这一要求为海洋发展空间布局提出了新的思路，即将资源开发与区域联动、资源保护、沿海地区居民可持续生计保障相结合。



从分散管理走向综合治理



越南社会科学翰林院环境地理与可持续发展研究所所长阮氏碧月博士认为，苏林在越共十四届三中全会上发表的讲话充分体现了越南海洋发展理念的重要转变。过去，海洋主要被视为资源开发和各产业发展的对象。如今，海洋已被置于国家整体发展空间之中，同时被定位为生存、发展和维护国家主权的重要空间。





这不仅是认识上的调整，更体现了构建现代化、综合化、可持续海洋治理模式的要求。综合治理要求将海洋置于与陆地、港口体系、物流网络、沿海城市、经济走廊以及区域联动网络相互关联的整体框架中进行统筹考量。这种治理方式不仅有助于科学配置海洋发展空间，减少各行业之间的功能重叠和资源冲突，还能够提高资源利用效率，实现经济增长目标与生态系统保护、国家主权维护之间的协调统一。



另一个重要要求是以人为发展进程中的中心。海洋经济发展政策应着力提高沿海地区居民的生活质量，创造可持续生计，弘扬海洋文化，增强应对自然灾害和气候变化的能力。同时，确保民众、企业和地方政府切实参与海洋空间的管理、开发和保护。



越南海水养殖协会副主席、原海洋研究院院长武士俊。图自越通社