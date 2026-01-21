越共十四大：新时代党的政治、思想工作的使命与方向

继续越南共产党第十四次全国代表大会议程，1月21日上午，与会代表围绕多项重要议题展开讨论。中央宣教与民运部提交的题为《新时代的政治、思想工作》的书面发言指出，政治、思想工作是党的最重要工作之一，对革命事业的成败具有决定性意义。

由越共中央委员、党委书记、中央宣教与民运部常务副部长赖春门强调，伟大的胡志明主席始终高度重视并亲自领导政治、思想工作。党忠实并创造性地运用胡志明思想，始终将政治、思想工作确立为党的全部活动中极其重要的组成部分，把其作为建设和夯实党的思想基础和制度政治基础的关键领域。多年来，这项工作取得一系列重大而重要的成果，发挥了积极的引领和辐射效应，在政治体系和全社会中凝聚广泛共识，弘扬全民族大团结精神，汇聚时代力量，为建设和保卫祖国、深入推进全面从严治党、建设清正廉洁、坚强有力的党作出重要贡献。





当前，越南正迈入以实现全面跨越式发展为目标的新时代，怀抱建设和平、独立、民主、繁荣、文明、幸福的社会主义国家、与世界强国比肩而立的民族愿景。机遇与有利条件并存，但困难和挑战也更加复杂严峻。全球化进程加快以及科学技术，特别是数字技术、社交网络和国际传播平台的迅猛发展，使政治、思想领域的斗争日趋尖锐复杂、边界模糊、难以控制，并持续深刻影响国内外思想观念、社会心理和舆论环境。

在此背景下，必须进一步提高认识，不断加强党对政治、思想工作的直接而全面领导，使其切实发挥“先行开路、引领方向、担当主攻”的作用，在全党、全民、全军中形成最高度的政治决心、最广泛的思想统一、最持久的奋斗意志和最坚决的行动力量，确保既定战略目标顺利实现。要充分发扬民主精神，激发先锋意识和创新活力，鼓励干部、党员敢想敢干、敢于突破、担当作为、服务大局；大力弘扬爱国主义精神，唤起人民群众的劳动热情和自尊、自重、自信、自主、自立、自强意识，充分释放蕴藏于人民之中的巨大创造潜能和奉献精神，汇聚成推动国家更快、更强、更可持续发展的强大动力。



政治、思想工作必须同各领域、各地区发展实践紧密结合、深度融合，贯穿于每一项规划、计划、方案、项目以及经济、文化、社会、国防、安全等建设全过程，转化为推动可持续发展的内生动力，为实现两位数增长目标、不断提升人民群众物质生活和精神生活水平提供坚强思想保证和精神支撑。



广治省省委代表团于 1 月 21 日上午出席大会会议厅，就大会各项文件进行讨论。图/越通社

同时，政治、思想工作在建设和整顿清正廉洁、坚强有力的党中具有重要而直接的作用。要着力提升党的领导能力、执政能力和战斗力，把工作重点放在锤炼政治品格、提升理论素养、建设党的文化和道德上，坚决挫败敌对势力实施“和平演变”的图谋和手段，牢牢捍卫党的思想基础和制度的政治基础。



要大力推进内容创新，全面提升政治、思想工作的质量和实效，高效运用数字技术和数字传播平台，不断丰富方式方法，在社会各群体和网络空间中及时传播权威、准确的信息，有效应对和遏制虚假、有害信息扩散，主动、迅速向世界讲好国家发展故事、传播积极形象。要加强对话交流，增强政治、思想工作的说服力、吸引力和行动力，把党的路线方针政策转化为人民群众的自觉认同，转化为自愿、务实、有效的行动实践。



赖春门强调，作为党的政治、思想工作的战略参谋机构，中央宣教与民运部将以坚定决心全面推进创新，努力在新时代高质量完成各项任务，推动越南共产党第十四次全国代表大会决议尽早落地生根、取得实效。