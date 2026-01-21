越共十四大：将人民视为国家革新、建设和保卫祖国事业的基础、主体和中心

1月20日，俄罗斯共产党官方网站（kprf.ru）和俄罗斯电子报《俄罗斯报》（Rossiyskaya Gazeta，rg.ru）刊发多篇文章，报道越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大），高度评价越南在即将到来的任期中以人民为发展基础、推动国家转型发展的坚定决心。

kprf.ru网站刊文指出，越南在上一发展阶段中取得的成就，激发了越南人民以及国际社会的信心与期待。2021—2025年期间，越南年均经济增长率约为6.3%，跻身地区和世界经济增长较快国家行列，并进入了中等偏上收入国家行列。不仅如此，经济增长日益同社会公平与繁荣相结合，优先保障社会福利和人类发展，有效改善了越南人民的物质生活和精神生活水平。



文章强调，上述成就是越南人民和越南共产党弘扬爱国传统，坚定独立自主、自力自强的意志，发扬创造性劳动精神、责任担当、坚定决心和发展渴望的结果。



文章认为，本届大会最重要的内容之一是着眼未来，作出一系列具有战略意义的决策，在保持国家稳定的同时不断改善人民生活，力争到2030年（建党100周年）成为具有现代工业基础的中等偏上收入发展中国家，并到2045年（建国100周年）成为高收入发达国家。



为实现上述目标，越南提出了具体指标：2026—2030年期间GDP年均增长率力争达到10%以上；到2030年人均GDP每年约8500美元；年均贫困率下降1%—1.5%，在保障粮食安全的基础上力争到2030年基本消除贫困。

此外，kprf.ru网站认为，本届大会明确指向以科技、创新和数字化转型为主要动力的新增长模式，其中私营经济被视为重要增长引擎，而文化则与经济、社会并列，成为国家发展的重要支柱。



《俄罗斯报》则指出，越南共产党坚定致力于实现既定目标，这是到2045年推动国家由“强”向“富”转变的长期战略组成部分，其核心在于持续改善人民生活水平、就业和收入。



《俄罗斯报》还特别关注大会文件中“人民”一词的首字母大写用法，认为这并非偶然，而是体现越南共产党领导人将人民视为国家革新、建设和保卫祖国事业的基础、主体和中心。大会多项重大方针着力提升人力资源质量，发展教育和文化体系，鼓励富有活力和创造力的个人。越南领导人期待人民对党的领导和社会主义制度的信心不断增强。

俄罗斯外长强调越南共产党的全面而一贯领导作用

1月20日，在俄罗斯外交部关于2025年外交工作总结的新闻发布会上，回答越通社驻俄罗斯记者关于对正在河内召开的越南共产党第十四次全国代表大会有何期望的提问时，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫强调了越南共产党的全面而一贯领导作用。



在越南总结越共十三大（2021-2025年）任期工作和确定2026-2030年阶段国家发展方向、目标的背景下，俄罗斯外交部长高度评价越南共产党在保障人民利益方面的领导作用。他相信越共十四大的成果将为未来制定越俄全面战略伙伴关系发展计划做出贡献。



拉夫罗夫外长还表示，自越南在争取独立自由的抗战中获得胜利之日起，俄罗斯始终支持越南人民进行社会建设、发展经济、扩大和巩固对外关系。两国已建立并保持着最高领导人及政府首脑级别的良好关系。此外，俄罗斯全力支持越南共产党与执政的统一俄罗斯党之间的合作关系。两党合作正保持良好的发展势头。



2025年度总结新闻发布会按惯例在俄罗斯外交部总部举行。超过400名记者，包括外国记者，参加了此次活动。拉夫罗夫外长在活动上发表讲话时强调，2026年开端极其活跃，诸多值得关注的国际事件可能产生深远影响。他表示：“我相信，2026年前20天所发生事情的影响力，将打破2025年所建立的所有纪录。”



此外，在长达3小时的新闻发布会中，拉夫罗夫外长回答了约20个涉及世界各地区的问题，其中包括俄美关系、俄中关系、乌克兰冲突、加沙地带和平进程、与伊朗的贸易关系等。