越共十四大：对外工作为国家迈入新纪元奠定坚实基础

越南画报谨向读者介绍越共中央候补委员、外交部常务副部长阮明武撰写的文章《对外工作为国家迈入新的发展时代夯实坚实基础》的主要内容。

在越共十三大任期内，世界经历了具有时代性的深刻变化，既带来诸多重大机遇和有利条件，也提出了前所未有的困难与挑战。这一背景为越南带来了机遇与挑战并存的局面。



越共十三大任期内的成就



在党的英明领导下，在国家的有效管理以及政府和国会的高效运作下，以及在各部门、各级共同推进和平、合作与发展、独立自主、多边化、多样化对外路线方针的努力下，越南继续成为本地区和平、稳定与发展的“亮点”。



在越共十三大任期内，对外工作的最突出成就是不断拓展并深化越南与周边国家、大国及重要伙伴的关系，使与越南建立外交关系的国家数量增至194个；与越南建立全面战略伙伴关系、战略伙伴关系和全面伙伴关系的国家数量增至42个。



经济外交和国际一体化为经济增长实现突破性发展作出了重要贡献，发挥了推动经济社会发展的动力作用，助力落实发展目标并改善人民生活水平。

越共中央总书记苏林与英国首相基尔·斯塔默交换将越英关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明。图/越通社

对外工作为保卫祖国作出了积极贡献，切实做到“防患于未然”。越南妥善处理与各伙伴的关系，始终坚持在国际法基础上以和平方式解决尚存问题，从而维护了和平、稳定与合作的边界线，并在同各国的谈判中取得了积极进展。



在多边层面，越南日益彰显在国际事务中的能力、作用与责任。越南成功主办了多项重要国际活动，如《联合国海洋法公约》（UNCLOS）第35届缔约国大会、第四届绿色增长与全球目标伙伴2030年峰会（P4G）。越南在国际组织中，尤其是在2023—2025年任期内的联合国人权理事会中，出色履行重要职责。越南积极在地区和国际组织中提出倡议，扩大参与联合国维和行动以及国际救援救灾活动，同时继续以负责任态度参与应对气候变化、粮食安全等全球共同挑战。

越南第二工兵队赴阿卜耶伊地区执行联合国维持和平任务（2023年8月）。图/越通社



基于上述成果可以肯定，在越共十三大任期内，多边外交已成为助力越南巩固和平稳定发展环境、提升国家地位和形象的重要动力，为国家稳步迈入民族奋发图强的新纪元奠定了有利基础。



与此同时，通过对外新闻、文化外交、侨务工作以及公民保护等对外工作领域的有效协同，国家综合实力和国际影响力不断增强。值得关注的是，文化外交已成功推动联合国教科文组织（UNESCO）公认越南的77项文化遗产，从而为国家发展开辟了新的资源空间。



发挥先锋作用，落实重点性、经常性任务



在今后，世界形势预计仍将持续呈现复杂多变、难以预测的态势。越南正站在新的历史起点上，对对外工作提出了新的要求。为适应并契合国家新的发展阶段，今后对外工作的重点任务包括：一是推进对外交往和国际一体化；二是培育新动能，为国家发展开辟新机遇，推动内力与外力有效衔接；三是转变思维方式，从“接受”走向“贡献”，从“学习”走向“引领”，从“深度融入”走向“全面融入”，从“后来者”迈向“先行者”；四是提升越南在世界政治、全球经济和人类文明中的作用与地位。最后，需要以“精、简、高效”为导向，完善新时期对外工作体制机制，合理配置资源，确保各项对外任务顺利完成。



我们坚信，在党的第十四次全国代表大会精神指引下以及党的全面、绝对领导下，对外工作部门将继续发挥先锋作用，为维护和平稳定的发展环境，争取有利于发展的国际资源和条件，不断提升国家在新纪元的地位与影响力作出积极贡献。