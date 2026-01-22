越共十四大：坚定不移建设廉洁、行动、服务和发展型政府

1月21日上午，越共中央委员、政府副总理范氏清茶在第十四次全国代表大会上作了题为《建设廉洁、行动、服务和发展型政府》的讲话。

1月21日上午，越共中央委员、政府副总理范氏清茶在第十四次全国代表大会上作了题为《建设廉洁、行动、服务和发展型政府》的讲话。



2021-2025任期是一个极其困难、前所未有的任期。但在党的坚强领导下，政府坚持领导指导，贯彻执行一贯方针：聚焦发展，构建战略愿景，完善体制机制，引领开拓，疏通并动员一切社会资源服务于国家发展；行动果断，将党和国家的主张、路线、政策转化为人民能够感知和享受的具体成果；以服务人民为最高目标，让“党意”与“民心”相融合，为人民幸福生活而奋斗。

这一精神生动、深刻地体现在各个领域的所有活动中，取得了重要且值得骄傲的成就。



政府坚定实施了三项战略突破，为国家发展注入动力。特别是，贯彻党的主张，迅速部署、果断实施、高效推进组织机构精简和两级地方政府建设。



此外，政府大力推进行政改革，建设现代化国家治理体系，为从行政命令管理转向基于数据、技术和服务效果的治理奠定基础。



大力推动科学技术、改革创新和数字化转型。努力建设、维护、巩固有利于国家发展的和平、稳定、便利的环境。



在过去任期，全党、全民、全军以“无禁区、无例外”的精神，不懈努力开展反腐败、反浪费、反消极工作，为巩固和增强人民、企业和国际友人的信心作出了重要贡献。

贯彻党的十四大决议精神，国家步入新的发展阶段，面临历史性转折，政府将继续竭尽全力履行“发展、廉洁、行动果断、服务人民”的使命。其中，聚焦以下六项核心任务：

一是，继续促进体制机制建设工作取得突破，解放一切发展资源；将此视为“突破中的突破”，是国家的竞争优势。同时注重营造有利环境，建立稳定、可预期性高的法律体系，以创造动力，促进快速、可持续增长。



二是，大力推进工业化、现代化，调整经济结构，大力革新增长模式；以科学技术、改革创新、数字化转型为主要动力；以高素质人力资源为核心要素，催生新的增长动力。充分发挥国有经济、私营经济和外资经济的作用。



三是，集中发展同步、现代化的战略基础设施系统，开拓新发展空间。疏通、动员并有效利用各种资源，完善动员、利用社会资源投资基础设施的机制政策，以降低投入成本，提高越南商品在国际舞台上的竞争力。



四是，注重文化、社会发展，为国家快速可持续发展奠定基础。继续完善社会政策，以人民和人民的幸福为中心，确保公平、包容、可持续——紧密结合经济发展、社会进步与公平，“不让任何人掉队”。



五是，革新、现代化国家治理体系，以服务效果和人民、企业的满意度为衡量标准；大力推进在统一、同步、贯通、共享的数字数据基础上建设数字政府、数字社会和数字公民。大力推进与资源配置相结合的分级分权管理，并加强检查监督。着力提高两级地方政府活动质效。



特别是，政府注重廉洁文化建设、纪律建设，大力推进反腐败、反消极、反浪费；打造敢想、敢做、敢担当的干部、公务员、事业单位人员队伍。



六是，巩固、增强国防安全潜力与实力，坚决捍卫国家独立、主权，保障人民安宁幸福的生活。确保独立、主权、领土完整，维护政治社会治安秩序。



范氏清茶强调“大会精神是信任与渴望、突破与行动、纪律与创造、团结与发展的精神”，并肯定这将成为强大动力和核心价值，推动政府继续竭尽全力，与全党、全民、全军一道，尽早将党的十四大决议落到实处，为实现建设富强、繁荣、文明、幸福的越南，稳步迈向社会主义的渴望贡献力量。