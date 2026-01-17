越共十四大：发挥人民在参与制度建设与完善、巩固全民族大团结方面当家作主权利

值此越南共产党第十四次全国代表大会即将召开之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线和中央各群众团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀撰写了题为《发挥人民在参与制度建设与完善、巩固全民族大团结方面当家作主权利，越共十四大任期工作方向和任务措施》的文章。

越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。图/越通社

在越南进入机遇与挑战并存的新发展阶段背景下，发挥人民参与制度建设与完善、巩固全民族大团结方面当家作主权利具有特别重要的意义。这不仅是革新进程的客观要求，更是巩固社会信心、增强全民族大团结的基础。



巩固与发扬全民族大团结力量是紧迫的战略任务



2025年修正的《越南祖国阵线法》继续确认越南祖国阵线作为政治体系组成部分、人民政权的政治基础的地位与作用，在集合与发扬全民族大团结力量、发挥人民当家作主权利、开展社会监督与社会评议、参与党的建设、国家建设及民间对外活动中发挥核心作用。



在实践中，人民通过越南祖国阵线、各政治社会团体、阵线成员组织、各级民选代表、报刊及各类信息传媒渠道等多种途径，参与并完善制度、政策与法律。人民当家作主权利由此日益得到发挥，助力巩固全民族大团结。



近期，落实越共中央政治局关于为党政建设建言献策的第218-QĐ/TW号决议取得了诸多积极成果。越南祖国阵线及其成员组织参与了各届代表大会前党的决议草案、指示文件、党委政治报告的意见征询工作；监督决议、政策、法律的执行情况以及党组织、党员与人民之间的关系。



在2025年第三、四季度，响应全党、全民、全军广泛开展政治生活学习活动的号召，越南祖国阵线及成员组织积极参与了各级党代会文件及党的十四大文件的意见征询，累计汇总了超过52.7万多条意见建议。



此外，参与关于行政改革、反腐败、基层民主实施及申诉控告处理等工作的建言。越南祖国阵线经常听取并汇总选民和人民的意见与建议，及时向国会、人民委员会及有关职能机关反映。



特别的是在政治体系组织机构精简重组以及2013年宪法修订补充过程中，越南祖国阵线共开展了数千场人民意见征求会议，接收了超过5100万条意见建议。在此基础上，多部涉及越南祖国阵线及各政治社会团体的重要法律得以修改补充，为完善法律框架、加强民主与社会共识作出了贡献。



社会监督与社会评议——越南祖国阵线在完善制度中的重要作用



执行越共中央书记处第18-CT/TW号指示，越南祖国阵线各级委员会及其成员组织已同步、有效地开展监督与社会评议活动，为制度、政策、法律建设和完善作出了重要贡献。越南祖国阵线中央委员会主席团制定了《2024-2029年阶段革新与提高监督、社会评议工作质量提案》；同时颁布年度监督与社会评议计划，为全系统提供统一指导。



在中央层面上，越南祖国阵线及各政治社会团体根据实际情况主导多项监督内容；定期向国会及职能机关报告结果并提出建议，并跟踪监督后续处理情况。



在地方层面上，各省市的祖国阵线主导制定并实施监督计划，重点关注民众关心的议题，如党和国家的方针政策落实、社会保障、行政改革、基层民主、土地管理、环境保护、接待公民以及申诉控告处理等。2025年，祖国阵线各级组织主导了1.48万次监督，并参与了超过1.02万次其他监督活动。



与此同时，社会评议活动在内容和形式上持续革新。越南祖国阵线针对法律草案、决议草案、方案草案开展社会评议；动员专家、科学家的参与，使许多意见被起草机构采纳，有助于确保法律体系的合宪性、统一性和可行性。2025年，越南祖国阵线全系统共组织了9576次社会评议活动。



与此同时，各级越南祖国阵线通过党委、政府领导人与人民直接对话，加强了基层民主；提高人民监察委员会和社区投资监督委员会的活动成效。这些成果进一步肯定了越南祖国阵线在发挥人民当家作主作用、增强社会共识和巩固全民族大团结方面的关键作用。



在越共十四大任期内发挥人民当家作主作用，巩固民族大团结



进入民族发展的新时期，发挥人民在参与制度建设与完善、巩固全民族大团结方面当家作主权利被确定为核心任务，旨在巩固并发挥民族大团结的力量。贯彻落实越共中央、政治局、书记处的指导观点及苏林总书记的指导讲话精神，越南祖国阵线及各政治社会团体将集中力量，在越共十四大任期内同步落实多项任务和措施。



首要重点是发挥人民在第十六届国会及2026-2031年任期各级人民议会代表选举协商中的当家作主作用，确保选出人民意志和愿望的优秀代表；加强监督，确保选举民主、公平、合法。



越南祖国阵线将继续研究、建议完善机制，以更深入参与监督、社会评议及路线政策制定；有效落实第18-CT/TW号指示及第218-QĐ/TW号决议；扩大党委、政府领导人与人民的直接对话渠道，为人民参与党政建设建言提供平台。



大力推进落实《基层民主实施法》，贯彻“民知、民议、民检、民督、民享”方针，发挥人民监察委员会、社区投资监督委员会的作用。



此外，越南祖国阵线将加强各咨询委员会的活动，发挥专家、科学家的智慧；制定并提请政治局颁布实施《至2030年及2045年远景民族大团结战略提案》。



祖国阵线系统、受党和国家委托的政治社会组织和人民团体，将与全党、全民、全军一道，进一步弘扬爱国精神、发展渴望、人民力量以及全民族大团结精神；大力推进思想革新；同步有效落实各项战略决策；决心胜利实现党的十四大决议。