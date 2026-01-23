越共十四大：及时、准确、生动反映国家重大政治事件

越南共产党第十四次全国代表大会是越南具有里程碑意义的重大政治事件。作为国家通讯社和党与国家的战略信息机构，越南通讯社提前制定并周密部署大会宣传报道方案，动员国内外常驻机构同步参与，通过多语种、多平台、多形态方式，及时、准确、生动地反映大会进程与社会反响。

越南共产党第十四次全国代表大会是越南意义重大的政治事件，开启国家新发展纪元，朝着繁荣、文明、幸福的目标迈进。在这一继往开来的关键时刻，新闻工作者肩负着高度责任感，力求及时、准确、生动地反映这一重大政治盛会的氛围。



作为国家通讯社、党和国家可靠的战略信息机构以及多媒体主力传播机构，越南通讯社早日制定宣传报道方案，动员所有信息单位以及国内外常驻机构共同参与，深入开展时政与专题宣传报道，满足新闻媒体系统的信息需求，向国内外公众广泛传播国家重大事件。



越通社副社长阮氏事表示，充分认识到越共十四大的重要意义，越通社已提前制定大会的宣传报道计划，为国内外新闻媒体提供有关大会的官方、可靠、丰富的信息，有效履行国家通讯社的职责。



越通社的一项首要任务是建设了党代会专题报道网（网址https://daihoidang.vn/），推出越南语、英语、法语、俄语、中文和西班牙语6个语种版本，涵盖文字、图片、视频、数据和图表新闻等5种信息形态，全面呈现时政新闻、专题报道、历次（共13次）大会文件资料和人事信息。值得一提的是，越通社首次建立了有关近150个党组织、1200余名人员的人事数据库。这是越通社新闻工作者为迎接越共十四大而开展的一个实践项目。

大会期间，越通社将继续以最快速度、最全面形式在党代会专题报道网上更新各类信息，为国内外新闻媒体提供服务。各新闻机构可在“媒体专区”栏目免费获取相关资料。



越通社在其纸质报刊和电子媒体上以庄重、生动的形式刊登有关越共十四大的信息，同时通过各类数字平台广泛传播信息，真实反映全国各地干部、党员和人民群众以及遍布五大洲的越南侨胞及国际友人对大会的信心与期待。



越通社承诺以最高责任精神，全力以赴完成大会宣传报道任务，为大会的圆满成功作出积极贡献。



大会召开3天来，越通社已向各新闻机构提供200余条越南语新闻，1500余张图片，近400条英、法、中、俄、西五种外语新闻， 60条视频和数十个图表新闻，并得到广泛传播。

此外，《人民公安报》和《人民军队报》的记者团队在参与大会报道期间都尽职尽责，将大会的重要信息和核心内容及时传递给全国读者，帮助国内外公众全面、及时了解这一重大政治事件的最新进展。