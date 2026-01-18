越共十四大：力争2030年前将北宁省建成为中央直辖市

在迎接越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）之际，越共中央委员、北宁省委书记阮鸿泰就促进北宁省快速、可持续、现代化、富有特色的发展愿景、目标及重大方向，以及力争在2030年前建设成为中央直辖市等问题接受了媒体记者的采访。

阮鸿泰表示，越共十四大开启了国家发展的新阶段，对增长质量、自主性和可持续性提出了更高要求。在此背景下，北宁省将2030年前建成中央直辖市作为全面提升发展模式、治理能力和人民生活质量的过程。



该省确定了将科技、创新和数字化转型为关键驱动力，以人民和企业为中心，以京北文化为精神基石和内在力量，以政治体制的纪律、秩序、效能和效率为保障条件。这是北宁省在2030年前建成中央直辖市的必要条件。



阮鸿泰说，从发展实践来看，北宁省继续保持高速稳定的增长，位居全国领先省份之列。2025年，该省按现价估算的地区生产总值（GRDP）估计超过522万亿越盾，增长10.27%，跻身实现两位数增长的地区之列。经济结构朝着积极方向转型，其中工业继续发挥主导动力作用，进出口总额达到1820亿美元，占全国总额的近20%，使北宁成为越南两大进出口中心之一。吸引外商直接投资和国家财政收入在各省中名列前茅，充分体现了北宁省投资环境的吸引力，并为发展创造了重要资源。



随着经济增长，北宁省经济社会发展图景日益全面和谐。商贸服务业伴随城镇化进程和经济空间拓展而蓬勃发展。交通、城市和数字基础设施继续得到同步投资，开辟了新的发展空间。农业朝着生态、高科技、多价值方向转型。文化、教育、医疗、社会保障等领域得到全面关注。人民的物质和精神生活得到提升，为可持续发展奠定了坚实的社会基础。



为了在下一阶段实现快速和可持续发展，该省确定必须创造具有决定性的新动力。核心是从规模增长强劲转向质量、效益和深度增长。具体是：



尽快核查、调整并颁布《2021-2030年北宁省规划和2050年愿景》，制定《至2050年、远景展望至2075年的北宁市总体规划》，确保与区域和国家规划保持一致，为该省发展创造新的空间和潜力。



重点按照高科技工业、绿色工业、配套工业和数字经济方向进行经济结构调整，形成与创新和更深入地参与全球价值链联合起来的现代产业生态系统。



继续按照同步、现代化、多维度方向投资基础设施，发展城市，重点是部署、完成连接区域间、省际和国际的交通干线。



将发展私营经济、提升国内企业能力、提高本地化率以及加强外资企业与国内企业间的联动作为一个重要动力。



大力推进从政府、企业到社会的全面数字化转型，这被确定为新增长的“软基础设施”，有助于提高劳动生产率、降低社会成本并提升竞争力。



阮鸿泰认为，北宁省明确了对实现成为中央直辖市目标具有决定性意义的三个关键突破点，包括在体制和发展治理能力实现突破，在人力资源实现突破，以及在同步、现代化的基础设施实现突破。



在这些环节中，北宁省确定规划与基础设施必须先行一步。规划必须紧密结合区域和国家规划，具有长远眼光。基础设施必须为发展铺设“跑道”，降低物流成本，提高生产经营效益。同时，体制和执行纪律是将规划和基础设施转化为实际发展能力的决定性因素。



阮鸿泰同时认为，北宁省确定人既是所有发展战略的中心，又是主体和目标。所追求的经济增长必须旨在提高人民生活质量，确保安全环境、文明城市、可持续社会保障以及为所有居民提供公平、幸福的发展机会。