越共十四大：党际外交筑牢越中关系的政治基础

近年来，党际合作被视为一个重要亮点，为传统的国家外交增添内涵。崔守军从学者的角度分析称，党际外交已成为双方交换治理经验、发展方向和长期战略问题解决方案的有效对话渠道。他认为，在许多国家仅专注于国家外交的背景下，中国和越南保持党际交流机制，有助于进一步筑牢两国关系的政治基础。

中国人民大学国际关系学院教授崔守军就越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）和越中关系前景接受越通社驻中国记者采访时表示，两国关系基于可持续的核心价值观，具有坚实的战略政治基础，未来发展前景无限广阔。



崔守军认为，中国高层领导和中央新闻单位在谈到中越关系时，通常使用“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴” 四个关键词。这些概念具有重要意义，反映双边关系的特殊性质和长期导向。崔守军强调，中越两国在许多国际和地区事务中拥有相似的认识和相近的立场主张。这是在错综复杂的国际形势中继续推动两国关系向深度和广度拓展的重要基础。



值得注意的是，近年来，党际合作被视为一个重要亮点，为传统的国家外交增添内涵。崔守军从学者的角度分析称，党际外交已成为双方交换治理经验、发展方向和长期战略问题解决方案的有效对话渠道。他认为，在许多国家仅专注于国家外交的背景下，中国和越南保持党际交流机制，有助于进一步筑牢两国关系的政治基础。



在经济领域上，崔守军认为，中越两国具有高度互补性。中国是拥有完整产业链的大国，而越南则是充满活力，在区域供应链中占有重要地位的发展中经济体。中国企业加大对越南的投资力度不仅创造更多就业机会，推动越南经济增长，改善越南人民生活水平，还帮助中国企业扩容提质，增加资产并提升海外市场份额等。



提及中越关系前景时，崔守军认为，双边关系将朝着更高质量、更广领域、更深层次迈进。在部分生产链和工业产业正在进行调整和转移的背景下，这些变化实际上为两国经济合作带来更多新机遇、开辟更多新空间。



崔守军指出，中越关系将继续保持健康稳定可持续发展态势。在地区和全球形势迅速变化的背景下，两国的紧密协调合作对和平、稳定和共同发展具有重要意义。双边关系不仅为两国人民带来了实实在在的利益，也为区域合作做出了积极贡献等。