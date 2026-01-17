越共十四大：人力资源的突破口——可持续发展的坚实基础

人力资源，尤其是高素质人力资源被越共十三大确定为决定国家未来的三大战略突破之一。在世界形势复杂多变、充满不确定性的背景下，党、国家和政府集中精力，加强领导，统筹推进各项解决方案，在人的发展、教育培训、科学技术和创新方面实现了实质性转变。因此，5年来取得的成就助力提升了人力资源质量，增强了国家竞争力，为新发展阶段奠定了坚实基础。

人的全面发展发生积极变化



据提交越共十四大的各项文件草案，越南人力资源质量不断改善，人类发展指数（HDI）上升14位，达到0.766分，使越南跻身人类发展水平较高的国家行列。与此同时，越南的幸福指数上升33位，在143个国家中位列第46位，反映出生活质量和社会福利的显著改善。

经济增长与保障和改善民生工作日益紧密结合，人民物质和精神生活水平明显提高，多维贫困率快速下降，从2021年的4.4%降至2025年的1.3%，超额完成既定目标。截至2025年9月，全国清除33.4万余套危旧房，享受社会救助人数超350万。

面对暴雨洪涝等自然灾害的严重影响，党、国家和整个政治体系实施多项社会保障计划，其中“光中战役”尤为突出，为受灾严重的家庭新建近1600套住房，并修缮数万套受损房屋。

全民健康保障取得明显进展。医疗卫生系统掌握多项先进技术。2025年越南医保覆盖率提高至95.2%，人均预期寿命达到74.8岁，其中健康寿命为67岁，彰显了“以人为核心”投资政策的成效。

教育培训革新与高素质人力资源发展两手抓



五年来，越南政府教育培训革新计划发生了重大转变。国民教育体系逐步完善，教育内容和方式得到革新，教育质量日益提高，受过技能培训的劳动力比例从2020年的64.5%提高到2025年的70%；具备学历或职业资格证书的劳动力约占29%。越南职业教育质量指数位居东盟前三。

高等教育革新计划取得积极进展，2024年越南6所高校进入QS WUR 2025榜单，另有6所高校进入2024年亚洲大学排名。



值得一提的是，越南开始重点培养半导体、芯片、人工智能、信息技术等关键领域的高素质人力资源，积极迎接全球技术发展趋势。



科学技术、改革创新与数字化转型成发展动力



党的十三大将科学技术、改革创新与数字化转型确定为三大战略性突破的重要支柱之一。越共中央政治局关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57- NQ/TW号决议将科技、创新与数字化转型视为新增长模式的关键动力。本着这一精神，政府加快了制度完善，促进了国家创新创业生态系统的发展，增强了科技市场的发展潜力。



越南是中等收入国家中全球创新指数（GII）进步最快的9个国家之一，是连续15年创新表现超越发展水平的两个国家之一（另一个是印度）。



知识分子和科学家队伍在数量与质量上同步提升，诸多达到国际标准的研究机构相继成立，如越韩科技研究院（V-KIST）、数学高等研究院、大数据研究院和 Viettel研发研究院等。

国家数字化转型从中央到地方得到深入推进，逐步改变国家治理、公共服务方式变革，提升干部队伍和民众的数字素养与能力。

与此同时，2025—2035年国家文化发展目标计划的实施是培养越南人力资源的重要基础，使其在智力、身体健康、品格和创造能力方面和谐全面发展。

吸引与重用人才

提交十四大的《政治报告》草案继续强调人力资源的突破口，重点在于人力资源结构转型、质量提升和高素质人力资源开发，着力吸引与重用人才，培养灵活、创新、敢想、敢做、敢担当的干部。



越共政府第一次代表大会确定到2030年的总体目标是越南人力资源得到全面发展，科学技术与创新能力跻身中等偏上收入国家前列。

政府副总理阮和平强调，需要实现高素质人力资源的突破战略，必须对高等教育和职业教育进行根本性改革，快速培养5万至10万名服务于半导体、人工智能产业的高素质工程师。同时，落实吸引人才的政策，建立更具竞争力的待遇机制，吸引并留住顶尖科学家和海外越南人才为国家发展贡献力量。

