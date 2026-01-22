越共十四大：为越南共产党走上社会主义道路注入新的强大动力

在越南共产党第十四次全国代表大会召开期间，葡萄牙共产党（PCP）领导班子正式成员、《前进报》（Avante）总编辑曼努埃尔·罗德里格斯（Manuel Rodríguez）接受越通社记者采访时分享了他对大会规模的深刻印象，以及在当今全球背景下越南发展模式的价值。

谈及越南共产党与葡萄牙共产党之间的关系以及越南当前的对外政策，曼努埃尔·罗德里格斯表示，越南共产党与葡萄牙共产党始终保持着牢固而深厚的联系，这种关系建立在友谊、合作与国际团结的坚实基础之上。

我们对越南在党的领导下推动具有战略意义变革的印象尤为深刻，特别是奉行开放、多边化和多样化的对外政策。这是十分积极的迹象，不仅巩固了越南的地位，而且在政治和经济层面为国际伙伴带来切实价值。 《前进报》（Avante）总编辑曼努埃尔·罗德里格斯

曼努埃尔·罗德里格斯指出，能够代表葡萄牙共产党出席这一重大政治盛会，对他个人而言是一种特殊的荣誉。他坦言，越共十四大的规模令他深感震撼。代表全国560多万名党员的1586名代表出席大会。这正是非凡内生力量的生动体现，是推动社会变革的巨大动力，并影响到越南和东南亚地区乃至全世界。

《前进报》（Avante）总编辑曼努埃尔·罗德里格斯。图自越通社

他强调，葡萄牙共产党高度重视越南在社会主义建设进程中所作出的努力，这是为解决劳动者和人民群众面临的根本问题探索答案的道路。这是在动荡的世界中为发展、社会进步与和平而进行的持续斗争。

努埃尔·罗德里格斯表示，在越南共产党的领导下，越南取得了跨越式的发展成就。人类最终目标始终是超越现实，努力为人类创造一个更美好的社会。凭借党的坚定领导和民族大团结的强大力量，越南正生动证明一个国家完全可以在这条道路上稳步前行并取得成功。

他坚信，越南共产党将从本次代表大会中汲取新的活力，实现建设发达社会的愿望。

他相信，越共十四大将为未来制定具有战略意义的计划，不仅促进社会进步，而且保障劳动者的正当权益，增强国家综合实力，并表明反对和遏制帝国主义的意志。（完）