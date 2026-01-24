越共十四大：中国学者评价苏林总书记满足越南新时代发展要求

越共第十四届中央委员会一致通过，继续选举十三届中央委员会总书记苏林同志为十四届中央委员会总书记。接受越通社驻北京记者的采访时，中国学者都表示祝贺并对越共中央总书记的作用和领导能力给予高度评价。

在中国社会科学院马克思主义研究院教授、博士，越南问题专家潘金娥看来，苏林总书记符合越南发展新时代要求的党的最高领导人，具备了极高的理论素养、长远的战略眼光、丰富的工作经验和崇高的领导威望，发挥了凝聚全民力量的作用，有能力领导越南民族实现新的发展时代的各项战略目标。

从过去一年多的实际工作中的表现来看，苏林总书记的工作作风高效务实、干练，具有创新精神和敢于为人先，是越共提倡的敢说、敢干、敢于负责、敢于创新、敢于面对困难、挑战的“六敢”领导干部的模范。



潘金娥教授指出，从十四大开幕式上苏林总书记发表的报告来看，他是一位具有强大的号召力、重视行动结果、强调言行一致、办事果敢、当机立断的强有力的领导者。相信苏林总书记能有能力率领越南民族快速朝着本世纪中叶实现民族振兴的目标前进。



在对外外面，苏林总书记非常重视对外工作，提出加强党对外交工作的领导，将外交作为经常性的重要任务；推动了党的外交系统和工作重点任务的改革，在继续坚持独立自主、多样化、多边化国际关系的政策基础上，提出加强外交的战略自主性的新目标，并发挥人民外交和文化外交的作用，提高越南国际地位，塑造良好的国家形象，让党的外交服务与经济发展和国家利益的总体目标。

越共中央总书记苏林。图/越通社



在对华关系上，苏林总书记多次强调对外关系的重要性，将越中关系视为越南对外工作的头等优先和战略选择。在他2024年8月接任总书记后将中国作为第一个出访对象国，并与中共中央总书记一起推动了中越命运共同体的深化发展。过去两来中越之间多个务实合作项目开展落实，中越关系处于历史上最好的时期。



潘金娥教授希望，在苏林总书记的领导下，越共十四大后两国关系更加深化务实，两国关系继续向更加密切的友好合作方向发展。



与此同时，中国社会科学院亚太与全球战略研究院（CASS）研究员、东南亚研究中心主任许利平对苏林总书记连任表示祝贺。他指出，在国际局势日趋复杂，越南处于现代化发展关键时期，苏林连任总书记体现了越南党和人民对他高度信任和政治嘱托。



许利平相信，在苏林的领导下，越南将进一步强化越南共产党坚强而有力领导，这对于越南实现建党百年奋斗目标，开启越南民族发展新纪元具有深远的历史意义。



在许利平看来，苏林总书记具有坚强共产主义信念，时刻铭记红色基因，在“烈火炼真金、艰难见本领”的考验中，展现了他非凡的勇气与定力，以及高超的领导艺术。



许利平提出了对越南印象最深的两点：一是铁腕反腐败、反消极，净化了越共干部队伍；二是高效施政，大力推动革新开放，特别是行政机构改革力度前所未有，速度前所未有。（完）