越共十四大：中国专家评析越南增长目标

在全球经济衰退的背景下，越南提出2026-2030年期间年均GDP增长约10%的目标，面临着不小的挑战。然而，中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英在接受越通社驻中国记者就越共十四大提出的经济发展目标进行采访时认为，凭借现有的经济基础及明确的改革方向，只要越南有效推进系统性结构改革并加大基础设施投资，该目标仍可实现。

刘英从专家角度分析认为，越南需要优先推动工业化、现代化，加强基础设施投资，并破解物流成本的“瓶颈”。目前，越南的物流成本约占GDP的16-18%，而世界平均水平仅为10.7%，且高于许多东盟国家，这削弱了企业的竞争力。



她指出，为支持生产和扩大出口，越南需要加快实施《2021-2030年国家总体规划及2050年展望》，其中包含诸多重要内容，特别是要聚焦高速公路系统、高速铁路以及无缝衔接的海铁多式联运。



除了基础设施，刘英强调了继续改革金融体系的必要性。她认为，在升级资本市场的同时，越南需要扩大绿色金融优惠措施，当前绿色信贷余额的增速已超过总体信贷增速。扩大针对绿色项目的2%利率补贴政策，将有助于形成碳信用交易平台，同时引导资金流向可再生能源和循环经济。



刘英对越南推动建设国际金融中心（IFC）表示赞赏，她认为随着胡志明市和岘港的国际金融中心已投入运营，越南需要加快引入国际信用评级机构、跨境支付系统和外资金融机构许可机制，从而打造区域级的资金募集中心。



在评述中越经济关系时，刘英认为两国正在构建具有战略意义的命运共同体，这为全面、系统地加强经济合作，围绕四大支柱——均衡贸易、基础设施互联互通、金融协调和新兴领域合作——打开了机遇之门。她还提出了进一步促进中越经济关系的四项措施。



首先是推动双边贸易向更可持续和均衡方向发展，扩大越南优势产品进入中国市场的准入；鼓励中国企业投资在越南设立研发中心和区域采购中心。第二是加快两国战略性基础设施互联互通，将其作为双边经济关系的支柱，优先推进如河内—海防—老街联运铁路等项目，将“两廊一圈”框架与“一带一路”倡议对接。与此同时，扩大金融合作，促进本币结算，并考虑签署双边货币互换协议。最后，刘英强调中越需要在战略性新兴产业领域打造新的合作亮点，共同构建“新质生产力”和未来十年的合作增长极，包括加强国有企业改革经验的交流。