越共十四大新闻中心正式启用 保障大会信息高效传播

越南共产党第十四次全国代表大会新闻中心启用仪式于1月14日下午在河内国家会议中心举行。新闻中心由中央宣教与民运部牵头成立，旨在为国内外记者报道此次大会提供最完备的技术保障与信息服务。越共中央书记处书记陈锦秀出席该活动。



新闻中心配备了高速互联网、超过150台计算机、多台打印机与大型显示屏等现代化设施，为采访报道创造了有利条件。



截至目前，报名报道大会的记者和技术人员总数显著增加，其中国内媒体记者597名，外国及越侨记者79名。





为确保信息发布快速、准确、全面、及时，新闻中心已制定科学的采访调度方案，并与越南电视台、越南之声广播电台、越通社、《人民报》等主流媒体密切协作，为各新闻机构提供清洁的视音频信号和图片资源。同时，新闻中心还周到安排了记者的餐饮等后勤保障。



越共中央委员、中央宣教与民运部常务副部长、新闻中心主任赖春门表示，近期围绕大会的宣传活动已在全社会形成积极热烈的舆论氛围，充分彰显了此次大会作为国家历史性转折点的重要意义。



启用仪式前，与会代表参观了服务越共十四大的图书报刊展、“在党的旗帜下国家迈入新时代”图片展、“从大会到大会”历届党代会档案资料展，以及“庆祝越南共产党第十四次全国代表大会”邮票特别发行活动。



“在党的旗帜下国家迈入新时代”图片展由越通社策划实施，展出约500幅越通社珍贵历史图片，分为8个部分，集中展示与历届党代会相伴的越南革命重要历史节点。



在同一展区内，越通社还设置一块6米×3.5米的大型电子屏幕，供与会代表直观了解光荣的党史画面，并及时更新越共十四大期间的重要活动信息。



图片展设于国家会议中心二层通往大会主会场右侧走廊。展陈空间以红色和金色为主色调，灵感源自象征越南共产党的红色镰刀锤子旗帜，既唤起英勇不屈的革命传统，又彰显国家发展的信心与愿景。



展览核心视觉亮点为字母V造型结构，既象征越南，又如展翅高飞的飞鸟，寓意奋发崛起、融入世界与持续发展。



主题“在党的旗帜下国家迈入新时代”被置于象征通向未来的门户之中，迎接民族发展的新机遇。



与此同时，“从大会到大会”档案资料展展出200多件珍贵文件、图片和实物，生动再现历届党代会以及党领导人民取得的伟大胜利和辉煌成就，寄托全党全军全国人民在新时代迈向越共十四大的坚定信念和宏大愿景，努力在本世纪中叶把越南建设成为具有社会主义方向的高收入发达国家。



在“庆祝越南共产党第十四次全国代表大会”邮票特别发行活动中，邮票采用现代图形语言设计，以罗马数字XIV与镰刀锤子标志为核心，构图稳重而富有光辉。高举的星形象征民族在数字技术时代腾飞，彰显科学技术、创新和国家数字化转型是新时代最重要的突破方向和关键动力。人民群众在党的旗帜下团结前行以及胡志明主席深情注视的形象，生动展现出一个力量凝聚、意志坚定、信心充足的越南，昂首迈入富强、繁荣、文明、幸福的新发展阶段。