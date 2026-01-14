越共十三大任期的印记：从迎难而上的本领到新时代中奋发图强的渴望

记者：越共十三大任期在困难与挑战比机遇和优势更多、更大、也更严峻的背景下展开。请您对国家在这一“烈火见真金”的任期内所取得的全面成果做出概括性评价，并指出创造这些奇迹的关键因素有哪些？



越南政府常务副总理阮和平：越共十三大任期是一个特殊的任期，起步于极其艰巨的考验，特别是对我党、国家和人民的本领与智慧的考验。我们在任期之初便遭遇新冠肺炎疫情爆发并广泛蔓延，严重影响了世界、地区及越南经济；随后是供应链断裂、全球通胀剧增以及地缘政治冲突，导致全球多个经济体走弱。



但在艰难困苦中，越南人的本领与智慧更加光芒。本着化危为机的精神，在党的英明全面领导、政府的果断调控以及全民的齐心协力下，我们战胜了困难与挑战，完成了各项经济社会发展指标与任务，并在多个领域中取得了全面成果，其中有10大亮点尤为突出：



第一，宏观经济保持稳定，实现突破增长，各大指标维持在合理区间。2025年，GDP增长率达到令人印象深刻的 8.02%，使该阶段平均增速处于地区领先水平（6.3%）。经济规模达到 5140 多亿美元（位居世界第 32 位），人均收入突破 5000 美元大关。通胀得到有效控制（3.31%），公共债务降至GDP的34.4%，财政收入达到创纪录的2.65万亿越盾（超额完成34%），肯定了经济体系的强大内生动力。



第二，成功实现了组织机构重组和行政单位撤并的革命性变革，确保精简、效能、效力与效率。这是十三大整个任期内的特殊印记。通过行政单位调整，拓展了新的发展空间，建立了两级地方政权组织，使其更亲民、更好地服务人民，并大幅减少了行政单位数量，砍掉了中间环节：消除了100%的总局，减少了1000多个局和司以及约14.5万个编制；每年节省经常性支出约39万亿越盾，用于投入发展与民生保障。



第三，以突破性思维完善体制，构筑发展。立法工作已从管理思维强力转向建设性思维，着力破解瓶颈。任期内，政府已提请国会通过了创纪录的文件数量（178部法律、决议和法令），其中包括《土地法》、《住房法》、《房地产经营法》等关键法律。同时，秉持“地方决定、地方执行、地方负责”的精神，彻底实施权力下放；削减并简化了近3000项经营规定，使越南进入了投资经营环境顺畅、透明且具吸引力的国家行列。



第四，战略基础设施取得跨越式发展。完成了3345公里高速公路和1700多公里沿海公路，超额完成十三大提出的指标，形成了南北骨干轴线。逐步完善电信网络、重要数字基础设施及其他经济基础设施，并为下一任期高速铁路建设做好准备。



第五，创新增长模式，为奔向奋发图强新纪元构筑新动力。经济质量正在发生深刻转变，从粗放型转向集约型，增长依托于科学技术、创新创业与数字化转型。绿色经济与能源转型已成为主旋律，并伴随着实现净零排放的坚定承诺。本任期内，外商直接投资注册总额超过1840亿美元；成功吸引了三星、艾克尔、英伟达等世界领先科技企业投资半导体和人工智能领域，使越南逐步成为全球供应链中的重要一环。



第六，果断破解困难障碍，疏通经济资源。落实中央的决议，政府强有力的领导、指导已处理了多年积压的陈疴旧案；为一系列亏损的能源和工业项目、疲弱银行及数千个房地产项目化解了法律障碍。截至目前，已有3289个项目和土地资源被疏通并继续投入建设，涉案投资总额约1670万亿越盾，用地规模约7万公顷，为创造就业岗位和推进经济增长做出了切实贡献。



第七，文化真正起到引领作用，成为发展的内生力量和动力。越南人的优良传统文化价值、家庭价值体系及新时代越南人的价值准则得到激发与广泛传播。文化产业初步形成并呈现蓬勃发展态势，越南的文化遗产与文化特色已成为世界遗产，不仅为经济增长做出了贡献，更成为了国家自豪感，锻造了每一位民众的爱国情怀、自强意志和奉献渴望。



第八，做好民生保障工作。我党和国家本着“不让任何人掉队”的精神，特别关注并关照民生保障工作。全国提前5年完成消除全部临时房和简陋房的目标；多维贫困户比例大幅降至1.3%。每年将超过1万亿越盾投入于民生保障工作。居民收入与福利得到改善，国家幸福指数提升了37位。



第九，教育和医疗卫生取得长足进展，生活质量显著提高。医疗服务体系广泛发展，基层医疗得到加强。在抗击新冠疫情的斗争中，成功保护了人民的生命安全与身体健康；尽管越南并非疫苗生产国，但仍实现了全民免费接种。全民医保覆盖率达95%以上，确保每位民众都能平等获得基本医疗服务并享有发展成果。人均预期寿命达74.8岁。教育事业实现根本性革新，人力资源质量发生积极变化。我们投入了大量适当资源，为各边境乡的学生建设了248所一贯制寄宿学校，旨在提高民智和人力资源质量，为巩固国防安全做出贡献；同时，实施了针对幼儿园儿童和普通中小学生的学费减免路线图。



第十，国防安全得到全面加强，实现守土有责、未雨绸缪；对外工作与国际融入取得具有战略意义的重要成就。我们建设了精简、强大、向现代化迈进的军队和公安力量，足以应对一切传统与非传统安全挑战。政治安全、社会秩序得到维护。协调处理异常且复杂的国际关系，维持和平环境以促进发展。截至目前，越南已与194个国家建立外交关系，并与世界上大多数强国和主要伙伴建立了全面战略伙伴关系或战略伙伴关系。越南在国际舞台上的地位和威望日益提高，肯定了越南作为国际社会积极且负责任的一员、值得信赖的伙伴，为地区及世界的和平、稳定与发展做出了积极贡献。



取得上述显著成就主要归功于三个关键因素：第一，也是最具决定性的因素，是党的英明领导、胆略和战略愿景。特别是以总书记同志为首的政治局和书记处采取了果断且紧贴实际的指导。其二，政府果断、动态、创造性的行政管理。 政府坚持敢想、敢干、敢于负责的精神，紧贴实践，针对各种局势演变做出了灵活、及时且有效的政策反应。其三，最重要的是全国人民的齐心协力与绝对支持。在最困难的时刻，全民族大团结的力量得到了高度发扬。



记者：在执行越共十三大决议过程中，出现了许多新情况、无先例、且超出预判的问题，提出了极其艰巨的挑战。政府已及时、有效地处理了这些问题。从这些生动且艰苦的实践中，您能否分享在领导、指导和行政管理工作中所总结出的最深刻教训？



越南政府常务副总理阮和平：实施已有先例的事情并不难，但要做尚无先例、困难且敏感、涉及多方利益的事情则极其艰难。从抗击疫情到组织架构革命，每一项决策都必须在得与失、眼前利益与长远利益之间进行审慎权衡。在指导和行政管理工作中，可以总结出以下6条经验教训：



一、 必须具备新思维、战略远景，紧贴实践并将国家和民族利益放在首位。 国际形势变幻莫测，要求领导者绝不能陷入思维定式，绝不能满足于老经验老方法。一切决策都必须从实际出发，尊重实践并以实践为检验标准。同时，必须具备长远的战略眼光，超越眼前的局部利益，致力于国家和民族的可持续发展。



二、 必须拥有高度的决心、巨大的努力以及果断高效的行动。一旦有了正确的方针，就必须果断、紧迫地执行，做到稳扎稳打，不谈退缩，只谈落实。政府必须以身作则，将敢想、敢干的精神传递到各个地方和基层。犹豫不决导致丧失发展机遇，就是对人民的失职。



三、 始终坚持以人民为中心、为主体；一切决策都必须致力于保护人民、关切人民，为了人民的温饱与幸福生活。我党的最高目标是维护国家独立主权、不断照顾并提高人民幸福生活水平。在疫情期间，人民的健康和生命高于一切；在洪涝灾害中，人民的安全是首要任务；在经济发展中，消除临时住房、减贫、提高人民收入是核心任务。只有当人民享受到发展成果时，党的领导和政府的行政管理才算真正成功且可持续。



四、 行政领导必须深入细致，遵循“六明确”原则，即“明确岗位职责、明确任务分工、明确责任、明确权限范围、明确时间和明确结果”。 实践已证明，凡是负责人深入一线、果断指导、敢于承担并落实“六明确”精神的地方，工作就能顺利完成，瓶颈就能得到疏通。



五、 准确确定重点和中心，不分散资源，制定合理的路线图和优先顺序。在国家资源有限而投资需求巨大的背景下，资源分配的教训至关重要。必须选择突破口和具有高度辐射带动作用的项目，集中力量彻底投资，产生引领动力。



六、 加强思想工作，凝聚人民共识。 政策宣传工作必须先行一步，提供主流信息，引导社会舆论，营造社会共识。当人民深刻理解政府的一切决策都是为了国家和民族利益、为了人民自身的生活时，他们才会愿意分享、同行并支持。政策的制定与执行必须做到合情合理，切实解决好人民群众和企业的合法、正当权益。



记者：在党的十四大召开前夕，这也是国家迈入新发展纪元的历史性时刻，为了胜利实现既定的战略目标，政府在未来阶段将优先集中于哪些战略突破和核心行政管理方案？



越南政府常务副总理阮和平：面向越共十四大，展望至建党100周年的2030年及建国100周年的2045年，政府确定了以下10组重点任务：

越南政府常务副总理阮和平。图/越通社

第一，加速可持续经济发展，为新纪元奠定坚实基础。调动一切资源，消除一切障碍，力争实现每年两位数的增长率。更新传统增长动力并彻底挖掘新动力（数字经济、绿色经济、循环经济），将科学技术、创新和数字化转型作为主要动力；发展国有经济，使其切实发挥主导作用，发展民营经济，使其成为经济发展最重要动力。



第二，持续创新制度建设与完善思维，将其视为“突破中的突破”。强力革新立法思维以创造发展空间、释放生产力。秉持“地方决定、地方执行、地方负责，中央集中创造、监督与检查”的精神，继续加大分级分类权力下放力度。立即废除相互重叠的规定、变相准入证（子许可证）及束缚资源的“特批”机制；坚决抛弃“管不了就禁”的思维。



第三，加大增长模式转变力度，依靠科学技术、创新和数字化转型。建设全面、无纸化的数字政府。发展绿色经济、循环经济，大力部署碳信用市场。加强对人工智能（AI）、芯片、半导体、可再生能源、核能等新增长动能的投资。实现智能电网现代化，大力发展可再生能源、燃气发电及离岸风电，保障国家能源绝对安全，服务于高增长需求。



第四，集中投资，并将连接各地区及区域的基础设施项目完工并投入运营。调集资源动工建设北南高速铁路。促进隆城国际机场尽早完成并投入运营。研究并重启核能计划，旨在为保障工业化、现代化进程的清洁且稳定的能源基础。



第五，将科学技术和创新发展视为头等国策。推动研究与开发（R&D）模式。建设具有区域影响力的国家级数据中心和创新中心。研究建立卓越的特惠机制，吸引并留住世界领先科技集团落户越南。在全社会推动创业创新；鼓励企业投资开发与应用科学技术，特别是高新技术。



第六，在高素质人力资源方面实现突破。从根本上全面革新高等教育和职业教育。主动准备人才，以便在最短时间内掌握核能、高速铁路、数字经济、国际金融中心、半导体工业及人工智能等领域的决策性技术。同时，实施实质性的人才吸引政策，提供卓越的优惠待遇，以吸引并留住顶尖科学家及海外越南人才回国为祖国贡献力量。



第七，继续精简机构并深化行政改革。持续审查以减少各部委、行业及地方的内部机构数量；实现行政审批卷宗及办理结果的100%数字化；坚决将刁难群众、推诿扯皮、畏首畏尾的干部清除出机构，代之以敢想敢干的优秀人才。



第八，坚持文化发展与经济发展并重，全面发展文化及越南人的综合素质。有效开展国家文化振兴目标计划。在国家价值体系、家庭价值体系及新时代越南人标准的基础上，同步建设和发展先进且富有民族特色的越南文化。大力发展文化产业，将文化转化为内在动力和重要的经济资源。



第九，促进社会可持续发展，保障民生，有效管理和利用资源，保护环境，适应气候变化。实施中小学生免学费路线图，并力争按路线图实现全民基本医疗费用减免。加强并尽早完成100万套保障性住房项目，让劳动者安居乐业。构建覆盖全民的社会安全网，确保在国家发展进程中不让任何人掉队。主动采取措施随时应对各类自然灾害；从根本上解决环境污染、内涝、山体滑坡等问题。



第十，提升外交水平并巩固国防安全。坚持守土有责、未雨绸缪。同时，主动且积极地向纵深、务实方向融入国际社会，将国际承诺转化为具体的经济利益。建设精简、强大、直接迈向现代化、自力更生、自主且军民两用的军队和公安力量。维护和平环境与政治稳定以促进经济发展，同时坚决且坚持维护国家独立、主权和领土完整。



记者：谢谢您！